  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
13
Kuyruk yağının 14 muhteşem faydası

2022-06-02 01:51:59
Kuyruk yağının 14 muhteşem faydası

Genellikle kebaplarda tercih edilen kuyruk yağı yemeklere de katıldığında tam bir şifa kaynağı oluyor.

#1
Foto - Vücut fonksiyonlarının daha düzgün çalışması için tüketilmesi önem arz eden besinlerden biri de sağlıklı yağlardır. Bu sağlıklı yağlardan biri de hiç şüphesiz kuyruk yağıdır.

Vücut fonksiyonlarının daha düzgün çalışması için tüketilmesi önem arz eden besinlerden biri de sağlıklı yağlardır. Bu sağlıklı yağlardan biri de hiç şüphesiz kuyruk yağıdır.

#2
Foto - Uzmanlar tarafından da tüketilmesi tavsiye edilen kuyruk yağı, donmuş halde bulunduğu için don yağı olarak da adlandırılır. Hayvanlar yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı, içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırır.

Uzmanlar tarafından da tüketilmesi tavsiye edilen kuyruk yağı, donmuş halde bulunduğu için don yağı olarak da adlandırılır. Hayvanlar yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı, içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırır.

#3
Foto - Özellikle Anadolu bölgesinde yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan bu yağ, lezzetli olmasının yanı sıra birçok rahatsızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Tıp alimi İbni-i Sina da bin yıl önce kaleme aldığı kitabında, kuyruk yağının diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığına iyi geldiğini belirtmiştir.

Özellikle Anadolu bölgesinde yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan bu yağ, lezzetli olmasının yanı sıra birçok rahatsızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Tıp alimi İbni-i Sina da bin yıl önce kaleme aldığı kitabında, kuyruk yağının diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığına iyi geldiğini belirtmiştir.

#4
Foto - Ancak tüm besinlerde olduğu gibi kuyruk yağını tüketirken de miktarına dikkat etmek gerekir. Peki, kuyruk yağı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? İşte, faydaları saymakla bitmeyen kuyruk yağı hakkında merak edilen her şey...

Ancak tüm besinlerde olduğu gibi kuyruk yağını tüketirken de miktarına dikkat etmek gerekir. Peki, kuyruk yağı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? İşte, faydaları saymakla bitmeyen kuyruk yağı hakkında merak edilen her şey...

#5
Foto - Kuyruk yağı nedir? Hayvanların kuyruk ve et aralarında yer alan kuyruk yağı, insan vücudu için oldukça faydalı enzimler içeren bir yağdır. D vitamini bakımından zengin içeriğe sahip olan kuyruk yağı, katı halde bulunduğu için halk arasında ‘’don yağı’’ olarak da bilinir. Birçok kullanım alanı bulunan kuyruk yağı, sabunun en önemli ham maddesidir ve mum üretiminde de kullanılmaktadır.

Kuyruk yağı nedir? Hayvanların kuyruk ve et aralarında yer alan kuyruk yağı, insan vücudu için oldukça faydalı enzimler içeren bir yağdır. D vitamini bakımından zengin içeriğe sahip olan kuyruk yağı, katı halde bulunduğu için halk arasında ‘’don yağı’’ olarak da bilinir. Birçok kullanım alanı bulunan kuyruk yağı, sabunun en önemli ham maddesidir ve mum üretiminde de kullanılmaktadır.

#6
Foto - Kuyruk yağının faydaları nelerdir? Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Damar tıkanıklığının önüne geçer ve kalbi korur. Kolesterolü dengeler. Antioksidan etkisi yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyon ve iltihaplı rahatsızlıklara karşı korur. Halsizlik, bitkinlik gibi hastalıklara karşı korur. Metabolizmayı hızlandırır. Romatizma gibi ağrılı hastalıklara iyi gelir. Kuyruk yağı saç, tırnak, cilt için çok besleyicidir. Ciltteki ölü hücreleri ortadan kaldırır ve yeni hücrelerinin oluşmasını sağlar.

Kuyruk yağının faydaları nelerdir? Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Damar tıkanıklığının önüne geçer ve kalbi korur. Kolesterolü dengeler. Antioksidan etkisi yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyon ve iltihaplı rahatsızlıklara karşı korur. Halsizlik, bitkinlik gibi hastalıklara karşı korur. Metabolizmayı hızlandırır. Romatizma gibi ağrılı hastalıklara iyi gelir. Kuyruk yağı saç, tırnak, cilt için çok besleyicidir. Ciltteki ölü hücreleri ortadan kaldırır ve yeni hücrelerinin oluşmasını sağlar.

#7
Foto - Sinir hücrelerini güçlendirir. Siyatik, titreme, felç gibi hastalıklara karşı korur. Cildi yeniler ve daha parlak ve genç görünmesini sağlar. Kas ve kemik gelişiminde önemli rol oynar.

Sinir hücrelerini güçlendirir. Siyatik, titreme, felç gibi hastalıklara karşı korur. Cildi yeniler ve daha parlak ve genç görünmesini sağlar. Kas ve kemik gelişiminde önemli rol oynar.

#8
Foto - Kuyruk yağı nasıl kullanılır? Geçmek bilmeyen diz ağrılarınız varsa kuyruk yağında faydalanabilirsiniz. Ancak kuyruk yağı ile tedavi uygulamadan önce doktorunuza danışmanız daha doğru sonuçlar doğuracağını belirtelim.

Kuyruk yağı nasıl kullanılır? Geçmek bilmeyen diz ağrılarınız varsa kuyruk yağında faydalanabilirsiniz. Ancak kuyruk yağı ile tedavi uygulamadan önce doktorunuza danışmanız daha doğru sonuçlar doğuracağını belirtelim.

#9
Foto - Bir parça kuyruk yağını direkt olarak ağrının olduğu bölgeye koyun. Ardından üzerini bandaj ile sarıp bir süre bekletin.

Bir parça kuyruk yağını direkt olarak ağrının olduğu bölgeye koyun. Ardından üzerini bandaj ile sarıp bir süre bekletin.

#10
Foto - Bu uygulama ile kuyruk yağını kullandığınız bölgede meydana gelen kasılmalar azalacak ve kas ağrılarından kurtulacaksınız.

Bu uygulama ile kuyruk yağını kullandığınız bölgede meydana gelen kasılmalar azalacak ve kas ağrılarından kurtulacaksınız.

#11
Foto - Kuyruk yağı kremi nasıl yapılır? Kuyruk yağından yapılan krem de diz ve eklem ağrılarında kullanıldığında olumlu sonuçlar verebilir. İşte kuyruk yağı kremi tarifi: İlk olarak kuyruk yağını küçük parçalara ayırın. Kestiğiniz kuyruk yağlarını bir tencerenin içine atıp eritin. Eriyen kuyruk yağına aynı oranda su ekleyin. Kaynayan suyun üzerine çıkan yağı bir kaşık yardımı ile sıyırıp kavanozun içerisine alın. Daha sonra kavanozdaki kremin donmasını bekleyin. Kuyruk yağı kreminin kullanılışı:

Kuyruk yağı kremi nasıl yapılır? Kuyruk yağından yapılan krem de diz ve eklem ağrılarında kullanıldığında olumlu sonuçlar verebilir. İşte kuyruk yağı kremi tarifi: İlk olarak kuyruk yağını küçük parçalara ayırın. Kestiğiniz kuyruk yağlarını bir tencerenin içine atıp eritin. Eriyen kuyruk yağına aynı oranda su ekleyin. Kaynayan suyun üzerine çıkan yağı bir kaşık yardımı ile sıyırıp kavanozun içerisine alın. Daha sonra kavanozdaki kremin donmasını bekleyin. Kuyruk yağı kreminin kullanılışı:

#12
Foto - Krem kıvamına gelen kuyruk yağını, ağrıyan bölgeye yaklaşık 1 cm kalınlığında sürün. Ardından varsa koyun yünü ile yoksa sargı beziyle üstünü kapatın. Bu uygulamayı 3 gün boyunca uyguladığınızda ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz.

Krem kıvamına gelen kuyruk yağını, ağrıyan bölgeye yaklaşık 1 cm kalınlığında sürün. Ardından varsa koyun yünü ile yoksa sargı beziyle üstünü kapatın. Bu uygulamayı 3 gün boyunca uyguladığınızda ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz.

Dolar ve altın için olay uyarı! İslam Memiş 'Geliyor' dedi ve üstüna basa basa söyledi: Yapmayın
Ekonomi

Dolar ve altın için olay uyarı! İslam Memiş 'Geliyor' dedi ve üstüna basa basa söyledi: Yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altına yatırım yapmak isteyenlere kritik uyarılarda bulundu. Memiş, 'Korku ve panikle ..
Şahan Gökbakar'dan, sahilde cinsel ilişki kepazeliğiyle ilgili skandal paylaşım
Gündem

Şahan Gökbakar'dan, sahilde cinsel ilişki kepazeliğiyle ilgili skandal paylaşım

İstanbul Bebek sahilinde insanların gözü önünde ilişkiye giren ahlaksızlar üzerinden mizah yapmaya kalkanlar kervanına Cem Yılmaz'dan sonra ..
Afrika'da milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya
Dünya

Afrika'da milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Uluslararası Kurtarma Komitesi, Afrika'da 25 milyon kişinin gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı
İSLAM

Vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak beli..
Adam evlendiği gün ölmüştü! Sebebi ortaya çıktı
Gündem

Adam evlendiği gün ölmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Bursa'da Ahmet Yeşildağ isimli vatandaş, 9 yıl önce evlendiği gün hayatını kaybetmişti. Görülen davada, mahkeme heyeti Yeşildağ'ın zehirlene..
Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Yandaş İsmail’den Erdoğan’a büyük destek!
Medya

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Yandaş İsmail’den Erdoğan’a büyük destek!

Kamuoyunda ‘dayakçı İsmail’ olarak bilinen gazeteci FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO çıkışına de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay