Kuyruk yağının 14 muhteşem faydası

Kuyruk yağı nedir? Hayvanların kuyruk ve et aralarında yer alan kuyruk yağı, insan vücudu için oldukça faydalı enzimler içeren bir yağdır. D vitamini bakımından zengin içeriğe sahip olan kuyruk yağı, katı halde bulunduğu için halk arasında ‘’don yağı’’ olarak da bilinir. Birçok kullanım alanı bulunan kuyruk yağı, sabunun en önemli ham maddesidir ve mum üretiminde de kullanılmaktadır.