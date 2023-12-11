Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak müşterilerimizin güncel talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sektörümüzde, müşterilerinizin taleplerini dijital başvurularla en hızlı şekilde karşılayan finans kuruluşlarından biriyiz. Tüzel müşterilerimiz, 2017 yılından bu yana fiziki şubelerimizin yanı sıra internet şubemiz üzerinden teminat mektubu başvurusu yapabiliyor. Müşterilerimize, Kuveyt Türk Mobil’den de teminat mektubu başvurusu yapma hizmetini bu yılın ağustos ayında sunmaya başladık. Şimdi de ülkemizin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden BankPRO ile iş birliğine gittik. Amacımız müşterilerimize kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak işletmelerinin büyümesine katkı sağlamak. Müşterilerimiz, girebilecekleri ihalelerle ilgili kendilerine göndereceğimiz e-postalar aracılığıyla ihaleler hakkında detaylı bilgilere hızlıca ulaşabilecek.