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Ekonomi
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Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

2023-12-11 13:54:45
Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, ihale süreçlerinde tüzel müşterilerine kolaylık sağlayacak bir iş birliğine imza attı.

#1
Foto - Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 34 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kuveyt Türk, kamu ihale pazarına yönelik finans sektörüne özel geliştirilmiş Türkiye’nin ilk fintech çözümü olan Saas yazılım firması BankPRO ile iş birliğine gitti.

#2
Foto - Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Kuveyt Türk, yapılan iş birliği kapsamında, Kamu İhale Kurumu’nun paylaştığı ihalelere giren müşterilerine, gerçekleştirilmesi planlanan ve ilgili firmaların faaliyet konularını içeren tüm ihaleleri erkenden bildirecek. Yapılan iş birliğiyle Kuveyt Türk, herhangi bir koşul veya ücret olmaksızın tüzel müşterilerinin iş alanlarını geliştirmelerini ve rakiplerinden öne çıkmalarını sağlayacak.

#3
Foto - Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Böylelikle Kuveyt Türk müşterileri, uzayan ihale listelerini ve süreçlerini incelemek için vakit kaybetmeden kendilerine uygun ihalelerden vaktinde haberdar olacak. Tüzel müşteriler, ihtiyaç duydukları teminat mektuplarını ise Kuveyt Türk Mobil veya internet şube üzerinden hızlı şekilde temin ederek ihale süreçlerinde bir adım öne geçecek.

#4
Foto - Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

#5
Foto - Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak müşterilerimizin güncel talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sektörümüzde, müşterilerinizin taleplerini dijital başvurularla en hızlı şekilde karşılayan finans kuruluşlarından biriyiz. Tüzel müşterilerimiz, 2017 yılından bu yana fiziki şubelerimizin yanı sıra internet şubemiz üzerinden teminat mektubu başvurusu yapabiliyor. Müşterilerimize, Kuveyt Türk Mobil’den de teminat mektubu başvurusu yapma hizmetini bu yılın ağustos ayında sunmaya başladık. Şimdi de ülkemizin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden BankPRO ile iş birliğine gittik. Amacımız müşterilerimize kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak işletmelerinin büyümesine katkı sağlamak. Müşterilerimiz, girebilecekleri ihalelerle ilgili kendilerine göndereceğimiz e-postalar aracılığıyla ihaleler hakkında detaylı bilgilere hızlıca ulaşabilecek.

#6
Foto - Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Müşterilerimize iletilen ihale bilgileri; firmanın faaliyet konusu, ortalama iş tutarları ve diğer detaylar analiz edilmek suretiyle yapay zekâ tarafından oluşturuluyor. Tüzel müşterilerimiz, herhangi bir operasyonel maliyete katlanmadan bankamız aracılığıyla rakiplerinden önce ihale bilgilerine ulaşmış oluyor. Bu bilgilendirmeler; müşterilerimize işletme stratejilerini geliştirmeleri, potansiyel fırsatları değerlendirmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Böylece müşterilerimiz, doğru kararlar alarak işlerini genişletebilecek ve başarılı adımlar atabilecek. Ayrıca tüzel müşterilerimiz, ihtiyaç duydukları teminat mektuplarını Kuveyt Türk Mobil üzerinden diledikleri an hızlı bir şekilde alabilmektedir. Müşterilerimizin güncel ihtiyaç ve taleplerini yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle karşılamak için çalışmalarımıza artan hızda devam edeceğiz” dedi.

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