Kuveyt Türk o alanda iş birliğine imza attı! İhale süreçleri artık şimdi daha kolay!

Müşterilerimize iletilen ihale bilgileri; firmanın faaliyet konusu, ortalama iş tutarları ve diğer detaylar analiz edilmek suretiyle yapay zekâ tarafından oluşturuluyor. Tüzel müşterilerimiz, herhangi bir operasyonel maliyete katlanmadan bankamız aracılığıyla rakiplerinden önce ihale bilgilerine ulaşmış oluyor. Bu bilgilendirmeler; müşterilerimize işletme stratejilerini geliştirmeleri, potansiyel fırsatları değerlendirmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Böylece müşterilerimiz, doğru kararlar alarak işlerini genişletebilecek ve başarılı adımlar atabilecek. Ayrıca tüzel müşterilerimiz, ihtiyaç duydukları teminat mektuplarını Kuveyt Türk Mobil üzerinden diledikleri an hızlı bir şekilde alabilmektedir. Müşterilerimizin güncel ihtiyaç ve taleplerini yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle karşılamak için çalışmalarımıza artan hızda devam edeceğiz” dedi.