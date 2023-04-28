2023-04-28 14:14:56 Kut'ul Amare zaferinin kahramanları
Kut’ul Amare zaferinin 107. yılı kutlanıyor. İşte, o döneme ait fotoğraflar...
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Kut’ul Amare zaferinin 107. yılı kutlanıyor. İşte, o döneme ait fotoğraflar...
Çanakkale’den sonra Birinci Dünya Savaşı’nın “en büyük zaferi" olan 29 Nisan 1916 Kut’ul Amare zaferinin 107. yılı kutlanıyor.
Irak'ın doğu kesiminde yer alan Dicle Nehri kıyısındaki Kut şehri yakınlarında konuşlanmış olan İngilizlerin kuşatılmasıyla başlayan Kut'ül Amare Savaşı, Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz ordusu arasında gerçekleşti.
Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan savaşta 10 bin şehit, binlerce yaralı verildi.
Ancak kazanılan zafer sayesinde Kut şehri ele geçirildi, Bağdat İngiliz işgalinden kurtuldu ve İngilizlerin bölgesel planları suya düştü.
Kut’ul Amare muhaberelerinde, 13’ü general ve 277’si subay olmak üzere 13.300 düşman askeri esir alındı. Kut'ul Amare kahramanlarından 6'ncı Ordu Komutanı Halil Pasa (oturan) ve emrindeki subaylar. (Arşiv-1916)
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