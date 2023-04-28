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Yaşam
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Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

2023-04-28 14:14:56
Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

Kut’ul Amare zaferinin 107. yılı kutlanıyor. İşte, o döneme ait fotoğraflar...

#1
Foto - Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

Çanakkale’den sonra Birinci Dünya Savaşı’nın “en büyük zaferi" olan 29 Nisan 1916 Kut’ul Amare zaferinin 107. yılı kutlanıyor.

#2
Foto - Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

Irak'ın doğu kesiminde yer alan Dicle Nehri kıyısındaki Kut şehri yakınlarında konuşlanmış olan İngilizlerin kuşatılmasıyla başlayan Kut'ül Amare Savaşı, Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz ordusu arasında gerçekleşti.

#3
Foto - Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan savaşta 10 bin şehit, binlerce yaralı verildi.

#4
Foto - Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

Ancak kazanılan zafer sayesinde Kut şehri ele geçirildi, Bağdat İngiliz işgalinden kurtuldu ve İngilizlerin bölgesel planları suya düştü.

#5
Foto - Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

Kut’ul Amare muhaberelerinde, 13’ü general ve 277’si subay olmak üzere 13.300 düşman askeri esir alındı. Kut'ul Amare kahramanlarından 6'ncı Ordu Komutanı Halil Pasa (oturan) ve emrindeki subaylar. (Arşiv-1916)

#6
Foto - Kut'ul Amare zaferinin kahramanları

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