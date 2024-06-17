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İslam
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Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

2024-06-17 17:51:39
Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

Kutsal topraklarda bulunan Hacılar, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti.

#1
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.

#2
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

Dün tavafın ardından sa'y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, bayramın ikinci gününde Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

#3
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

#4
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

#5
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

#6
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

#7
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

#8
Foto - Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti

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