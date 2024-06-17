2024-06-17 17:51:39 Kutsal topraklarda şeytan taşlama devam etti
Kutsal topraklarda bulunan Hacılar, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti.
Kutsal topraklarda bulunan Hacılar, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti.
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.
Dün tavafın ardından sa'y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, bayramın ikinci gününde Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.
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