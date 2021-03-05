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Hayat-Aktüel
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Kütahya'da orman yangını

2021-03-05 13:14:50
Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

#1
Foto - Muhacirler köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Muhacirler köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

#2
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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