2021-03-05 13:14:50 Kütahya'da orman yangını
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muhacirler köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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