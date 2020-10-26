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Küstah girişim sonrası yeni görüntüler geldi! Kötüye kullandılar

2020-10-26 13:42:55
Küstah girişim sonrası yeni görüntüler geldi! Kötüye kullandılar

Bölgeden Ermenistan’ın küstah girişimi sonrası yeni görüntüler geldi.

#1
Foto - NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal Terter'de bombaların düştüğü yerde son durumu görüntüledi.

NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal Terter'de bombaların düştüğü yerde son durumu görüntüledi.

#2
Foto - Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

#3
Foto - Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi.

#4
Foto - Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

#5
Foto - NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal Terter'de bombaların düştüğü yerde son durumu görüntüledi.

NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal Terter'de bombaların düştüğü yerde son durumu görüntüledi.

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