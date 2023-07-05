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Yaşam
8
Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

2023-07-05 23:00:49
Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

Kuruma noktasına gelen barajın suyu yükseldi, oltasını alan balık avlamaya gitti.

#1
Foto - Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

Sivas’ta geçen yıl kuraklık sonucu kuruma noktasına gelen 4 Eylül Baraj Gölü, bu yıl yaşanan yoğun yağışların ardından yeniden doldu. Kent genelinde su sorunu yaşanmasına sebep olan kuraklığın ardından bu yılki yağışların ardından su seviyesi gözle görülür şekilde arttı. Su seviyesinin artmasıyla birlikte amatör balıkçılar da baraj gölüne gelerek oltalarla avlanmaya başladı.

#2
Foto - Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

Göle balık tutmak için gelen İsmail Şimşek, 4 Eylül Barajına gelerek balık tuttuğunu belirterek, “Bu sene ciddi bir yağış oldu. Önceki senelerde su sıkıntısı çektik. Bu sene öyle bir sıkıntımız olmaz. Önceden ileri kısımlara su gelmiyordu. Yağış almadığında burada yaşayan su canlıları da ölüyor. Ama bu sene balık tutuluyor. Bu seneki yağışlardan gayet memnunuz” diye konuştu.

#3
Foto - Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

Baraj gölüne balık tutmak için geldiğini söyleyen Fazıl Atar ise şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

“Barajda çatlak vardı. Çatlaktan dolayı su boşalmıştı. Bu yılki yağışların ardından yeniden doldu. Eskisi gibi balık yok ama yine çoğaldı. Bu sene en küçüğü yarım kilodan fazla geliyor. Burada genelde sazan balığı var” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

#6
Foto - Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

#7
Foto - Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

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