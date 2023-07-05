Kuruma noktasına gelmişti! Şimdi oltasına alan oraya koşuyor

Göle balık tutmak için gelen İsmail Şimşek, 4 Eylül Barajına gelerek balık tuttuğunu belirterek, “Bu sene ciddi bir yağış oldu. Önceki senelerde su sıkıntısı çektik. Bu sene öyle bir sıkıntımız olmaz. Önceden ileri kısımlara su gelmiyordu. Yağış almadığında burada yaşayan su canlıları da ölüyor. Ama bu sene balık tutuluyor. Bu seneki yağışlardan gayet memnunuz” diye konuştu.