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Medya
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Kuruluş Osman’ın başrolünden Türk kadınlarıyla ilgili önemli sözler! ‘Günümüzle kıyaslarsak…’

2021-02-01 12:23:00
Kuruluş Osman’ın başrolünden Türk kadınlarıyla ilgili önemli sözler! ‘Günümüzle kıyaslarsak…’

ATV’de rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinin genç oyuncusu Özge Törer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’da Bala Hatun’u oynayan genç oyuncu Özge Törer, dizi ve karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’da Bala Hatun’u oynayan genç oyuncu Özge Törer, dizi ve karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Bala Hatun rolü için seçilmesini “Hayatımın en mutlu anlarından biriydi” sözleriyle anlatan Özge Törer’in sette çok çalıştığı belirtildi.

Bala Hatun rolü için seçilmesini “Hayatımın en mutlu anlarından biriydi” sözleriyle anlatan Özge Törer’in sette çok çalıştığı belirtildi.

#3
Foto - Özge Törer, “Osman Bey’in eşi olması dışında yine kurucu unsurlar arasında yer alan Şeyh Edebalı’nın kızı. Dünyanın ilk kadın teşkilatı Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınlar Birliği’nde önemli görevler üstleniyor. Bu kadar önemli bir ismi izleyiciye en doğru şekilde yansıtmak ilk günden bu yana en hassas olduğum konu. Artık her olay ve durum karşısında ‘Bala nasıl düşünürdü’ ‘Bala nasıl yapardı, tepki verirdi’ diye düşünüyorum.” dedi.

Özge Törer, “Osman Bey’in eşi olması dışında yine kurucu unsurlar arasında yer alan Şeyh Edebalı’nın kızı. Dünyanın ilk kadın teşkilatı Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınlar Birliği’nde önemli görevler üstleniyor. Bu kadar önemli bir ismi izleyiciye en doğru şekilde yansıtmak ilk günden bu yana en hassas olduğum konu. Artık her olay ve durum karşısında ‘Bala nasıl düşünürdü’ ‘Bala nasıl yapardı, tepki verirdi’ diye düşünüyorum.” dedi.

#4
Foto - ‘Kuruluş Osman’ın kadın karakterlerinin dizideki ağırlığından bahseden Özge Törer’in açıklamaları: Osmanlı’nın kuruluş döneminde kadınlar, erkekler kadar önemli bir role sahip. Ekonomik ve sosyal hayatın devamını sağlıyorlar. Yönetimde söz sahibiler. Obalarını ve vatanlarını korumak için gerektiğinde de savaşçı olabiliyorlar. Günümüzle kıyaslarsak kadınların o dönemde daha güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum” derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit’le birlikte çalışmayı ise “Burak Bey’in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. Onun profesyonelliği, başarılı oyunculuğu tabii ki bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans” sözleriyle tanımladı.

‘Kuruluş Osman’ın kadın karakterlerinin dizideki ağırlığından bahseden Özge Törer’in açıklamaları: Osmanlı’nın kuruluş döneminde kadınlar, erkekler kadar önemli bir role sahip. Ekonomik ve sosyal hayatın devamını sağlıyorlar. Yönetimde söz sahibiler. Obalarını ve vatanlarını korumak için gerektiğinde de savaşçı olabiliyorlar. Günümüzle kıyaslarsak kadınların o dönemde daha güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum” derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit’le birlikte çalışmayı ise “Burak Bey’in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. Onun profesyonelliği, başarılı oyunculuğu tabii ki bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans” sözleriyle tanımladı.

#5
Foto - Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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