Kuruluş Osman’ın başrolünden Türk kadınlarıyla ilgili önemli sözler! ‘Günümüzle kıyaslarsak…’

‘Kuruluş Osman’ın kadın karakterlerinin dizideki ağırlığından bahseden Özge Törer’in açıklamaları: Osmanlı’nın kuruluş döneminde kadınlar, erkekler kadar önemli bir role sahip. Ekonomik ve sosyal hayatın devamını sağlıyorlar. Yönetimde söz sahibiler. Obalarını ve vatanlarını korumak için gerektiğinde de savaşçı olabiliyorlar. Günümüzle kıyaslarsak kadınların o dönemde daha güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum” derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit’le birlikte çalışmayı ise “Burak Bey’in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. Onun profesyonelliği, başarılı oyunculuğu tabii ki bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans” sözleriyle tanımladı.