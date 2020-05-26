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Medya
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Kuruluş Osman'ın 23. bölümünden heyecanlandıran kareler

2020-05-26 11:43:47
Kuruluş Osman'ın 23. bölümünden heyecanlandıran kareler

İlgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölümünden ilk kareler yayınlandı.

#1
Foto - 23. bölümün fragmanında Osman Bey ‘Osmanlı’nın temellerini atacak olan yeni bir devlet için harekete geçtiği görülmüştü.

23. bölümün fragmanında Osman Bey ‘Osmanlı’nın temellerini atacak olan yeni bir devlet için harekete geçtiği görülmüştü.

#2
Foto - Gelen ilk kareler de izleyiciyi heyecanlandırdı.

Gelen ilk kareler de izleyiciyi heyecanlandırdı.

#3
Foto - Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv’de ekranlara gelecek.

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv’de ekranlara gelecek.

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