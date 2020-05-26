2020-05-26 11:43:47 Kuruluş Osman'ın 23. bölümünden heyecanlandıran kareler
İlgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölümünden ilk kareler yayınlandı.
İlgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölümünden ilk kareler yayınlandı.
23. bölümün fragmanında Osman Bey ‘Osmanlı’nın temellerini atacak olan yeni bir devlet için harekete geçtiği görülmüştü.
Gelen ilk kareler de izleyiciyi heyecanlandırdı.
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv’de ekranlara gelecek.
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