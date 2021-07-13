2021-07-13 12:39:43 Kuruluş Osman'dan güzel haber geldi!
ATV ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman'dan güzel haber geldi.
ATV ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman'dan güzel haber geldi.
Türkiye'de reyting rekorları kıran ancak şuan yaz dönemi nedeniyle sezon arasına giren dizi, Türkiye de olduğu gibi yurt dışında da ilgi görmeye devam ediyor.
37 ülkede yayınlanıyor Bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan ve yayınlandığı ülkelerde güzel reyting sonuçları elde eden Kuruluş Osman, yeni kanallar ve uluslararası platformlarla daha fazla izleyiciye kavuşuyor.
Şuana kadar 35 ülkede yayınlanan tarihi diziye 2 yeni kapı daha açıldı.
Kuruluş Osman, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Kuruluş Osman, Endonezya’nın en popüler kanallarından NET TV’de Bosna Hersek’te ise ülkenin en eski kanalı olan Hayat TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
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