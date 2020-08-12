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Medya
8
Kuruluş Osman’da şok ayırılık! Kimse bunu beklemiyordu

2020-08-12 14:58:19
Kuruluş Osman’da şok ayırılık! Kimse bunu beklemiyordu

ATV’nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisinde şok bir ayrılık yaşandı.

#1
Foto - Dizide Şeyh Edebali karakterini oynayan Seda Yıldız kadrodan ayrıldı.

Dizide Şeyh Edebali karakterini oynayan Seda Yıldız kadrodan ayrıldı.

#2
Foto - Sosyal medyada Twitter hesabı olan Televizyon gündemi hesabından yapılan paylaşımla sevenlerini üzen haber verildi.

Sosyal medyada Twitter hesabı olan Televizyon gündemi hesabından yapılan paylaşımla sevenlerini üzen haber verildi.

#3
Foto - Yapılan açıklamada,

Yapılan açıklamada, "#KuruluşOsman dizisinde ayrılık!!! Sevilen dizide Şeyh Edebalı karakterine hayat veren #SedaYıldız kadrodan ayrıldı. Sevenlerine duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Şeyh Edebali 1206 yılında doğmuş ve 120 yaşına kadar yaşamıştır. 1326 yılında vefat eden Şeyh Edebali yaşamı boyunca İslami eğitim vermiş ve Osman Bey' in yanında uzun yıllar hoca olarak bulunmuştur. Şeyh Edebali Osmanlıda İslami Edebiyatçı olarak bilinirmiş.

Şeyh Edebali 1206 yılında doğmuş ve 120 yaşına kadar yaşamıştır. 1326 yılında vefat eden Şeyh Edebali yaşamı boyunca İslami eğitim vermiş ve Osman Bey' in yanında uzun yıllar hoca olarak bulunmuştur. Şeyh Edebali Osmanlıda İslami Edebiyatçı olarak bilinirmiş.

#5
Foto - Yapılan araştırmalara göre Şeyh Edebali dini konularda da bilgin ve ilim sahibi olarak bilinirmiş. Osmanlı döneminde İslami konular hakkında eğitim veren Şeyh Edebali Osman Beyin padişahlığında da akıl danıştığı kişiymiş. Türkiye' de Bilecik sınırları içinde mezarı bulunmaktadır ve bu mezar Şeyh Edebali Türbesi olarak bilinmektedir.

Yapılan araştırmalara göre Şeyh Edebali dini konularda da bilgin ve ilim sahibi olarak bilinirmiş. Osmanlı döneminde İslami konular hakkında eğitim veren Şeyh Edebali Osman Beyin padişahlığında da akıl danıştığı kişiymiş. Türkiye' de Bilecik sınırları içinde mezarı bulunmaktadır ve bu mezar Şeyh Edebali Türbesi olarak bilinmektedir.

#6
Foto - Kurtuluş Osman dizisinde de Osmanlı da olduğu gibi Şeyh Edebali hem Osman Bey' in hocası hem de Osman'ın karısı Bala Hatun' un babasıdır.

Kurtuluş Osman dizisinde de Osmanlı da olduğu gibi Şeyh Edebali hem Osman Bey' in hocası hem de Osman'ın karısı Bala Hatun' un babasıdır.

#7
Foto - Kurtuluş Osman' da Şey Edebali rolünde Seda Yıldız seyirci ile buluştu. 1962 Zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolü ile oynayan Seda Yıldız Kurtuluş Osman' da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.

Kurtuluş Osman' da Şey Edebali rolünde Seda Yıldız seyirci ile buluştu. 1962 Zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolü ile oynayan Seda Yıldız Kurtuluş Osman' da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.

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