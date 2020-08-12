Kuruluş Osman’da şok ayırılık! Kimse bunu beklemiyordu

Kurtuluş Osman' da Şey Edebali rolünde Seda Yıldız seyirci ile buluştu. 1962 Zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolü ile oynayan Seda Yıldız Kurtuluş Osman' da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.