2020-05-13 12:18:10 Kuruluş Osman'da koronavirüs değişimi
atv’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde çekimlere Nisan ayı içinde yeniden başlanmıştı.
atv’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde çekimlere Nisan ayı içinde yeniden başlanmıştı.
Dizinin çekimleri Riva’da bulunan pilatoda yapılıyor.
Dünya çapında büyük bir alanda gerçekleştirilen çekimlerin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle, dizi ekiplerinin kalabalık olması ve oyuncular arasındaki yakın temas endişes sebebiydi
Sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu dizi setlerinde çalışmalar Mart ayının 2. haftasından itibaren durduruldu.
Ancak Kuruluş Osman dizisinde 3 hafta ara verildikten sonra yeniden çekimlere başladı.
Dizinin yeni bölümleri yayınlanıyor, çekimler de devam ediyor. Peki sette naslı önlemler alındı? Koronavirüs hangi değişiklikleri getirdi.
Dizide Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, çok merak edilen bu soruyu yanıtladı. Gazeteci Ayşe Arman’a açıklama yapan Didem Balçın, şu detayları verdi:
“3 hafta ara verdik. Şimdi aşırı önlemler alınarak yeniden sete çıkıyoruz. Zaten biz şehrin içinde değiliz. Büyük bir platoda çekim yapıyoruz. Tüm kontrolleri yapılan ekibimiz, sosyalleşmemek için otelde kalıyor
Dezenfekte ediliyor her yer. Sosyal mesafeyi çekim esnasında bile koruyoruz. Seyirci de fark ediyordur kesin. Hep dış çekim. İç sahne yazılmıyor.”
Diriliş Ertuğrul’da 2 sezon rol alan ve 1 sezonunda da bulunmayan Didem Balçın, yeniden Kuruluş Osman’da göründü.
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