2021-11-11 12:01:57 Kuruluş Osman'da beklenmeyen ayrılık!
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi dün akşam 70. bölümüyle ekranlara geldi.
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi dün akşam 70. bölümüyle ekranlara geldi.
Bomba sahnelerin yer aldığı bölümde, Osman Bey'in obasına baskın yapıldı.
Emaneti almak için obaya sızanlar, uzun zamandır Kuruluş Osman'da oynayan bir oyuncuyu şehit etti.
Dizide Osman Bey'in eşi Bala Hatun'un en yakını olan Gonca Hatun, şehit edildi.
Böylelikle 2019 yılından beri Kuruluş Osman'da rol alan Emel Dede, diziden ayrılmış oldu.
Gonca Hatun'un cenazesi 71. bölümde Kayı obasından kaldırılacak.
Bu ölüm sonrası Osman Bey'in intikam için harekete geçerek, şehidin intikamını alması bekleniyor.
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