  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
7
Kuruluş Osman'da beklenmeyen ayrılık!

2021-11-11 12:01:57
Kuruluş Osman'da beklenmeyen ayrılık!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi dün akşam 70. bölümüyle ekranlara geldi.

#1
Foto - Bomba sahnelerin yer aldığı bölümde, Osman Bey'in obasına baskın yapıldı.

Bomba sahnelerin yer aldığı bölümde, Osman Bey'in obasına baskın yapıldı.

#2
Foto - Emaneti almak için obaya sızanlar, uzun zamandır Kuruluş Osman'da oynayan bir oyuncuyu şehit etti.

Emaneti almak için obaya sızanlar, uzun zamandır Kuruluş Osman'da oynayan bir oyuncuyu şehit etti.

#3
Foto - Dizide Osman Bey'in eşi Bala Hatun'un en yakını olan Gonca Hatun, şehit edildi.

Dizide Osman Bey'in eşi Bala Hatun'un en yakını olan Gonca Hatun, şehit edildi.

#4
Foto - Böylelikle 2019 yılından beri Kuruluş Osman'da rol alan Emel Dede, diziden ayrılmış oldu.

Böylelikle 2019 yılından beri Kuruluş Osman'da rol alan Emel Dede, diziden ayrılmış oldu.

#5
Foto - Gonca Hatun'un cenazesi 71. bölümde Kayı obasından kaldırılacak.

Gonca Hatun'un cenazesi 71. bölümde Kayı obasından kaldırılacak.

#6
Foto - Bu ölüm sonrası Osman Bey'in intikam için harekete geçerek, şehidin intikamını alması bekleniyor.

Bu ölüm sonrası Osman Bey'in intikam için harekete geçerek, şehidin intikamını alması bekleniyor.

Öcalan'ın yakın adamıydı...
Gündem

Öcalan'ın yakın adamıydı... "İlk terörist" öldürüldü!

Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki Kamışlı'da bir araçta meydana gelen patlamada Yusuf Gulo öldü. Bir dönem PKK elebaşısı Abdullah ..
Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Başardığımızda başka evrelere gideceğiz!
Gündem

Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Başardığımızda başka evrelere gideceğiz!

Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yapmak zorunda kaldığı tek şeyin uçak olduğunu belirten Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, " Milli Muharip Uça..
Röportaja 'evlilik dışı çocuk' rezilliği damga vurdu! İğrenç soruya Ece Gürsel daha iğrenciyle cevap verdi
Medya

Röportaja 'evlilik dışı çocuk' rezilliği damga vurdu! İğrenç soruya Ece Gürsel daha iğrenciyle cevap verdi

Evlilik dışı çocuk dünyaya getirmeyi normalleştirmeye çalışan seküler-laikçi kesimin rezilliğine çanak tutan haberler.com, Youtube kanalına ..
Leman Sam, Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti!
Gündem

Leman Sam, Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti!

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Leman Sam, Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümünde toplumu provoke ederek, yine yüce dinimiz İslam'ın önemli de..
Uzman isim altın yatırımcılarını üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Uzman isim altın yatırımcılarını üstüne basa basa uyardı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar/TL kurundaki yeni zirveyi değerlendirdi. Memiş, yatırıcımlara ..
Melih Gökçek'ten, Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'na çağrı!
Siyaset

Melih Gökçek'ten, Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'na çağrı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dostane bir görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay