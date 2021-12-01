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Medya
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Kuruluş Osman'a yeni oyuncu!

2021-12-01 16:05:27
Kuruluş Osman'a yeni oyuncu!

ATV'de ekranlara gelen dönem dizisi Kuruluş Osman'a yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

#1
Foto - Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

#2
Foto - Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.

#3
Foto - Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizi, güçlü kadrosu kadar başarılı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizi, güçlü kadrosu kadar başarılı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

#4
Foto - Son olarak ünlü Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker'ın dahil olduğu diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

Son olarak ünlü Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker'ın dahil olduğu diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

#5
Foto - Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Ayça karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Ayça karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

#6
Foto - Feyza Sevil Güngör, sevilen dizide Hera karakteri oynayacak. Hera, Göktuğ karakterini yakından ilgilendiren bir isim olacak.

Feyza Sevil Güngör, sevilen dizide Hera karakteri oynayacak. Hera, Göktuğ karakterini yakından ilgilendiren bir isim olacak.

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