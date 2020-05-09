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Medya
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Kuruluş Osman'a katılacağı iddia edilmişti! Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'la ilgili heyecanlandıran gelişme

2020-05-09 11:01:14
Kuruluş Osman'a katılacağı iddia edilmişti! Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'la ilgili heyecanlandıran gelişme

Kuruluş Osman'a katılacağı iddia edilen Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız'la ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız'ın Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılacağı iddia edilmişti.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız'ın Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılacağı iddia edilmişti.

#2
Foto - Kanal 7'nin günlük dizisi Yemin'de Gökberk Demirci ile başrolleri paylaşan Özge Yağız'la ilgili Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Kanal 7'nin günlük dizisi Yemin'de Gökberk Demirci ile başrolleri paylaşan Özge Yağız'la ilgili Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - YEMİN SEZON FİNALİ YAPTI Yağız'ın Reyhan karakterini oynadığı Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin, dün akşam itibariyle sezon finali yaptı. Bu durum Özge Yağız'ın kadrosuna katılacağı iddia edilen Kuruluş Osman dizisinin hayranlarında heyecana neden oldu.

YEMİN SEZON FİNALİ YAPTI Yağız'ın Reyhan karakterini oynadığı Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin, dün akşam itibariyle sezon finali yaptı. Bu durum Özge Yağız'ın kadrosuna katılacağı iddia edilen Kuruluş Osman dizisinin hayranlarında heyecana neden oldu.

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"ANLAŞMAM BİTTİĞİ İÇİN AYRILIYORUM" Yemin dizisi hayranlarını üzen haberi Instagram hesabından duyuran Yağız, şu sözleri paylaşmıştı:

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"Benim naif Reyhan’ım... İçine sayısız tecrübe sığdırdığım güzel bir yolun başlangıcıydın sen. Ağladın, güldün, heyecanlandın, sinirlendin, bağırdın ve her haline kucak açan bu güzel insanları kazandın. Yemin gibi bir yuvada yaşadın yollarının hep kesişmesini isteyeceğin insanlar, ekip arkadaşları kazandın. Evlerin kızı, yüreklerin dağlar kızı Reyhan’ı oldun. Çok şükür sevginizi, desteğinizi hissederek yine sizler için çok güzel işlerin içinde olmak ümidiyle yalnızca anlaşmam bittiği için ayrılıyorum. İyi kötü bütün yorumlarınızla öğrettiğiniz, öğrettirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Hep var olun, var olun ki kusursuz olamasak bile sahip olduğumuz her kusurdan bir nebze arınalım. Gönlümüze su serpen sözünüzü, yok artık dedirten gücünüzü, dünyada ki bütün çirkinlikleri güzelleştiren gözünüzü, özünüzü, sizleri çok seviyorum. Nice kavuşmalarımız olsun, sürçülisan ettiysek affola..."

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