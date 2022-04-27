2022-04-27 11:36:58 Kuruluş Osman'a bomba isim! Ortalığı sallamaya geliyor
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan her bölüm tırmanıyor.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan her bölüm tırmanıyor.
Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dönem dizisinde önemli bir oyuncu dahil oldu.
Diziye henüz 24 yaşında olan oyuncu Taha Baran Özbek katıldı. Genç oyuncunun hangi karakteri oynayacağı belli oldu.
Özbek, Kuruluş Osman’da Gündüz Bey’in evladı Aktemur karakterini oynayacak. Başarılı oyuncu aynı zamanda Osman Bey’in yeğeni olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23