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Medya
29
Kuruluş Osman oyuncuları ! Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu

2021-09-29 16:45:24
Kuruluş Osman oyuncuları ! Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman oyuncuları ! Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacağı dizi hayranları tarafından merak edilirken, Kuruluş Osman yeni sezon fragmanları da ardı ardına geliyor. Kuruluş Osman’ın yeni sezon fragmanı yayınladı. ATV ekranlarında her çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman’ın yeni sezon yeni bölümünde nefes kesen sahneler yine dizi sevenlerini büyüleyecek.

#1
Foto - Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanında, ‘Osman büyüyor. Birlik olmazsak yok olacağız’ cümlesi ile başlıyor. “Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir”. Kuruluş Osman’ın yeni sezonu büyük bir merak konusu olurken, Kuruluş Osman 3. Sezonuyla 6 Ekim Çarşamba 20.00'de ATV’de başlıyor. Kuruluş Osman dizisinin başlayacak olması nedeniyle yeni sezona başlayan sözde bazı dizileri şimdiden reytinglerde dip olma korkusu sardı.

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanında, ‘Osman büyüyor. Birlik olmazsak yok olacağız’ cümlesi ile başlıyor. “Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir”. Kuruluş Osman’ın yeni sezonu büyük bir merak konusu olurken, Kuruluş Osman 3. Sezonuyla 6 Ekim Çarşamba 20.00'de ATV’de başlıyor. Kuruluş Osman dizisinin başlayacak olması nedeniyle yeni sezona başlayan sözde bazı dizileri şimdiden reytinglerde dip olma korkusu sardı.

#2
Foto - Osman Bey, yeni sezonda da Bizans keferelerine ve bazı beylerin kirli tuzaklarına karşı etkili mücadelesini sürdürmekte. Heyecanın zirve yapacağı yeni bölümüyle Kuruluş Osman yeni sezona büyük bir coşkuyla merhaba diyor. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman’a katılan oyuncular kimler? İşte Kuruluş Osman yeni sezon yeni oyuncular.

Osman Bey, yeni sezonda da Bizans keferelerine ve bazı beylerin kirli tuzaklarına karşı etkili mücadelesini sürdürmekte. Heyecanın zirve yapacağı yeni bölümüyle Kuruluş Osman yeni sezona büyük bir coşkuyla merhaba diyor. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman’a katılan oyuncular kimler? İşte Kuruluş Osman yeni sezon yeni oyuncular.

#3
Foto - Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Burak Çelik ve Buse Arslan gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman’ın 3. Sezonunda 16 oyuncu kadroya dahil oluyor. İşte, dizinin yeni sezonunda boy gösterecek o isimler,

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Burak Çelik ve Buse Arslan gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman’ın 3. Sezonunda 16 oyuncu kadroya dahil oluyor. İşte, dizinin yeni sezonunda boy gösterecek o isimler,

#4
Foto - Serhat Kılıç,

Serhat Kılıç,

#5
Foto - Yıldıray Şahinler

Yıldıray Şahinler

#6
Foto - Rüzgar Aksoy

Rüzgar Aksoy

#7
Foto - Şeyma Korkmaz

Şeyma Korkmaz

#8
Foto - Serdar Kayaokay,

Serdar Kayaokay,

#9
Foto - Melis Gürhan

Melis Gürhan

#10
Foto - Gizem Kala

Gizem Kala

#11
Foto - Can Bartu Arslan

Can Bartu Arslan

#12
Foto - Serhat Parıl

Serhat Parıl

#13
Foto - Oğuzhan Karbi

Oğuzhan Karbi

#14
Foto - Serdar Akülker

Serdar Akülker

#15
Foto - Burak Alp Yenilmez

Burak Alp Yenilmez

#16
Foto - Recep Çavdar

Recep Çavdar

#17
Foto - Kuruluş Osman yeni sezon sahnelerinden bazı kareler...

Kuruluş Osman yeni sezon sahnelerinden bazı kareler...

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