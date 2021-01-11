Kuruluş Osman'da 14 detay dikkat çekti! Diriliş Ertuğrul...

10. Kuruluş Osmanda'a veda eden oyuncular: Muammer Çağatay Keser (Kılıç Alp), Dündar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 18. bölüme kadar rol aldı. Volkan Başaran (Zorba), Bahadır Bey tarafından öldürüldü. İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Osman Gazi’nin yoldaşı. Kayı Obası’nın beyi Gündüz Bey seçilince obasına döner bir daha görünmez. İlk bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Kani Katkici (Erkut Alp), Alişar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Burak Sarımola (Andreas), Sofia’nın adamı. Yannis’in emri ile Edebalı’yı öldürmeye gider lakin başarısız olup öldürülür. İkinci bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Eren Hacısalihoğlu (Batur Bey), Dündar Bey’in oğludur, Alişar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 15. bölüme kadar rol aldı. Uğur Aslan (Nizamettin), Erkut Alp tarafından okla vurularak öldürüldü. İlk bölümden 11. bölüme kadar rol aldı. Ercan Kabadayi (Boğaç Alp), Kongar tarafından öldürüldü. İlk bölümden 10. bölüme kadar rol aldı. Abdül Süsler (Kalanoz), Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 8. bölüme kadar rol aldı. Şevket Çapkınoğlu (Megala), Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 7. bölüme kadar rol aldı. Sercan Sert (Theokoles), Samsa Çavuş tarafından öldürüldü. 2 ve 3. bölümde rol aldı. Serhan Onat (Aybars), Bamsı’nın oğlu, Sofia’nın adamları tarafından öldürüldü. İlk bölümde rol aldı. Yaşar Aydınlıoğlu (Tekfur Yorgopolos), Sofia ve Kalanoz tarafından öldürüldü. İlk bölümde rol aldı.