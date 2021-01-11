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Medya
14
Kuruluş Osman'da 14 detay dikkat çekti! Diriliş Ertuğrul...

2021-01-11 13:47:59
Kuruluş Osman'da 14 detay dikkat çekti! Diriliş Ertuğrul...

1. İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisi, ATV'de yayınlanmaya başladı. Dizinin ismi ilk açıklandığında Diriliş Osman adıyla duyurulmuştu.

#1
Foto - 2. Bunun üzerine dizinin hayranları “Diriliş Osman kadro”, “Diriliş Osman hangi gün” şeklinde internette arama yapmaya başladı

2. Bunun üzerine dizinin hayranları “Diriliş Osman kadro”, “Diriliş Osman hangi gün” şeklinde internette arama yapmaya başladı

#2
Foto - “Diriliş Osman kadro” deyince gözler Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i oynayan Engin Altan Düzyatan’a çevrildi. Ancak Düzyatan’ın dizinin spin-off’unda yer almayacağı öğrenildi. Daha sonra dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Osman Gazi rolünde Burak Özçivit'in oynayacağını söyledi. Ünlü oyuncu ise hakkında çıkan “Diriliş Osman Burak Özçivit başrolde yer alacak” şeklindeki haberleri sosyal medya hesabından doğruladı.

“Diriliş Osman kadro” deyince gözler Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i oynayan Engin Altan Düzyatan’a çevrildi. Ancak Düzyatan’ın dizinin spin-off’unda yer almayacağı öğrenildi. Daha sonra dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Osman Gazi rolünde Burak Özçivit'in oynayacağını söyledi. Ünlü oyuncu ise hakkında çıkan “Diriliş Osman Burak Özçivit başrolde yer alacak” şeklindeki haberleri sosyal medya hesabından doğruladı.

#3
Foto - 4. Diriliş Osman ATV kanalında bu isimle de yayımlanmadı. Dizi isim değişikliğine gidilerek “Kuruluş Osman” ismiyle yayın hayatına başladı

4. Diriliş Osman ATV kanalında bu isimle de yayımlanmadı. Dizi isim değişikliğine gidilerek “Kuruluş Osman” ismiyle yayın hayatına başladı

#4
Foto - 5. Diziden paylaşılan ilk fragmanın sosyal medyada büyük ilgi çekti. Dizinin fragmanı pek çok kişi tarafından “Diriliş Osman fragman ATV”, “Diriliş Osmanlı fragman”, “Diriliş Osman ATV fragman” gibi farklı ifadelerle internette aratılmıştı. 9 Ekim 2019’da paylaşılan Kuruluş Osman fragman YouTube’da 2,9 milyon kişi tarafından izlendi. Dizinin ikinci fragmanı ise 2,8 milyon kişi tarafından izlendi.

5. Diziden paylaşılan ilk fragmanın sosyal medyada büyük ilgi çekti. Dizinin fragmanı pek çok kişi tarafından “Diriliş Osman fragman ATV”, “Diriliş Osmanlı fragman”, “Diriliş Osman ATV fragman” gibi farklı ifadelerle internette aratılmıştı. 9 Ekim 2019’da paylaşılan Kuruluş Osman fragman YouTube’da 2,9 milyon kişi tarafından izlendi. Dizinin ikinci fragmanı ise 2,8 milyon kişi tarafından izlendi.

#5
Foto - 6. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğindeki “Kuruluş Osman” dizisi ise Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatıyor Diriliş Ertuğrul dizisi, Kayı boyunun Moğollar’a ve Tapınak Şövalyeleri’ne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu. Dizinin ana karakteri olan Ertuğrul Gazi (Osmanlı Beyliği’nin kurucusu ve Kayı boyunun lideri) rolünü Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu. Diriliş Ertuğrul Osman ise dizinin merak edilen karakterlerinden biriydi. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman, dizinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman’da yetişkin haliyle karşımıza çıkıyor. Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman’ın verdiği mücadele anlatılıyor. Ve Kuruluş Osman Burak Özçivit ‘in performansıyla seyircilerin ilgisini kazanıyor.

6. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğindeki “Kuruluş Osman” dizisi ise Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatıyor Diriliş Ertuğrul dizisi, Kayı boyunun Moğollar’a ve Tapınak Şövalyeleri’ne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu. Dizinin ana karakteri olan Ertuğrul Gazi (Osmanlı Beyliği’nin kurucusu ve Kayı boyunun lideri) rolünü Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu. Diriliş Ertuğrul Osman ise dizinin merak edilen karakterlerinden biriydi. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman, dizinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman’da yetişkin haliyle karşımıza çıkıyor. Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman’ın verdiği mücadele anlatılıyor. Ve Kuruluş Osman Burak Özçivit ‘in performansıyla seyircilerin ilgisini kazanıyor.

#6
Foto - 7. Dizinin ismi değişse de başrolünde değişiklik yapılmadı, yine Burak Özçivit Diriliş Osman (Kuruluş Osman) dizisinin başrolünde yer aldı

7. Dizinin ismi değişse de başrolünde değişiklik yapılmadı, yine Burak Özçivit Diriliş Osman (Kuruluş Osman) dizisinin başrolünde yer aldı

#7
Foto - 8. Peki dizinin kadrosunda Burak Özçivit’ten başka kimler var? İşte Kuruluş Osman oyuncuları; Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri (Diriliş Osman oyunculari): Burak Özçivit- Osman Nurettin Sönmez- Bamsi Beyrek Ragıp Savaş- Dündar Saruhan Hünel- Alişar İsmail Hakkı Ürün- Samsa Ayşegül Günay Demir- Zöhre Alma Terziç- Sofia Emre Basalak- Gündüz Abdül Süsler- Kalonoz Eren Hacıhasanoğlu- Batur Özge Törer- Bala Hatun Buse Arslan Akdeniz- Aygül Aslıhan Karalar- Burçin Uğur Arslan- Nizameddin Açelya Özcan- Ayşe Hatun Yiğit Uçan- Boran

8. Peki dizinin kadrosunda Burak Özçivit’ten başka kimler var? İşte Kuruluş Osman oyuncuları; Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri (Diriliş Osman oyunculari): Burak Özçivit- Osman Nurettin Sönmez- Bamsi Beyrek Ragıp Savaş- Dündar Saruhan Hünel- Alişar İsmail Hakkı Ürün- Samsa Ayşegül Günay Demir- Zöhre Alma Terziç- Sofia Emre Basalak- Gündüz Abdül Süsler- Kalonoz Eren Hacıhasanoğlu- Batur Özge Törer- Bala Hatun Buse Arslan Akdeniz- Aygül Aslıhan Karalar- Burçin Uğur Arslan- Nizameddin Açelya Özcan- Ayşe Hatun Yiğit Uçan- Boran

#8
Foto - 9. İkinci sezonda yeni oyuncular katıldı. İşte Kuruluş Osman yeni oyuncuları: Cüneyt Arkın- Aksakallıların reisi Tamer Yiğit- Ertuğrul Bey Erkan Avcı- Aya Nikola Kanbolat Görkem Arslan- Savcı Bey Seçkin Özdemir- Flatyos Ahmet Yenilmez- Demirci Davud Emin Gürsoy- Kumral Abdal Umut Karadağ- Yavlak Arslan Bahtiyar Engin- Çömlekçi İdris Seray Kaya- Lena

9. İkinci sezonda yeni oyuncular katıldı. İşte Kuruluş Osman yeni oyuncuları: Cüneyt Arkın- Aksakallıların reisi Tamer Yiğit- Ertuğrul Bey Erkan Avcı- Aya Nikola Kanbolat Görkem Arslan- Savcı Bey Seçkin Özdemir- Flatyos Ahmet Yenilmez- Demirci Davud Emin Gürsoy- Kumral Abdal Umut Karadağ- Yavlak Arslan Bahtiyar Engin- Çömlekçi İdris Seray Kaya- Lena

#9
Foto - 10. Kuruluş Osmanda'a veda eden oyuncular: Muammer Çağatay Keser (Kılıç Alp), Dündar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 18. bölüme kadar rol aldı. Volkan Başaran (Zorba), Bahadır Bey tarafından öldürüldü. İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Osman Gazi’nin yoldaşı. Kayı Obası’nın beyi Gündüz Bey seçilince obasına döner bir daha görünmez. İlk bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Kani Katkici (Erkut Alp), Alişar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Burak Sarımola (Andreas), Sofia’nın adamı. Yannis’in emri ile Edebalı’yı öldürmeye gider lakin başarısız olup öldürülür. İkinci bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Eren Hacısalihoğlu (Batur Bey), Dündar Bey’in oğludur, Alişar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 15. bölüme kadar rol aldı. Uğur Aslan (Nizamettin), Erkut Alp tarafından okla vurularak öldürüldü. İlk bölümden 11. bölüme kadar rol aldı. Ercan Kabadayi (Boğaç Alp), Kongar tarafından öldürüldü. İlk bölümden 10. bölüme kadar rol aldı. Abdül Süsler (Kalanoz), Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 8. bölüme kadar rol aldı. Şevket Çapkınoğlu (Megala), Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 7. bölüme kadar rol aldı. Sercan Sert (Theokoles), Samsa Çavuş tarafından öldürüldü. 2 ve 3. bölümde rol aldı. Serhan Onat (Aybars), Bamsı’nın oğlu, Sofia’nın adamları tarafından öldürüldü. İlk bölümde rol aldı. Yaşar Aydınlıoğlu (Tekfur Yorgopolos), Sofia ve Kalanoz tarafından öldürüldü. İlk bölümde rol aldı.

10. Kuruluş Osmanda'a veda eden oyuncular: Muammer Çağatay Keser (Kılıç Alp), Dündar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 18. bölüme kadar rol aldı. Volkan Başaran (Zorba), Bahadır Bey tarafından öldürüldü. İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Osman Gazi’nin yoldaşı. Kayı Obası’nın beyi Gündüz Bey seçilince obasına döner bir daha görünmez. İlk bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Kani Katkici (Erkut Alp), Alişar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Burak Sarımola (Andreas), Sofia’nın adamı. Yannis’in emri ile Edebalı’yı öldürmeye gider lakin başarısız olup öldürülür. İkinci bölümden 16. bölüme kadar rol aldı. Eren Hacısalihoğlu (Batur Bey), Dündar Bey’in oğludur, Alişar Bey tarafından öldürüldü. İlk bölümden 15. bölüme kadar rol aldı. Uğur Aslan (Nizamettin), Erkut Alp tarafından okla vurularak öldürüldü. İlk bölümden 11. bölüme kadar rol aldı. Ercan Kabadayi (Boğaç Alp), Kongar tarafından öldürüldü. İlk bölümden 10. bölüme kadar rol aldı. Abdül Süsler (Kalanoz), Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 8. bölüme kadar rol aldı. Şevket Çapkınoğlu (Megala), Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 7. bölüme kadar rol aldı. Sercan Sert (Theokoles), Samsa Çavuş tarafından öldürüldü. 2 ve 3. bölümde rol aldı. Serhan Onat (Aybars), Bamsı’nın oğlu, Sofia’nın adamları tarafından öldürüldü. İlk bölümde rol aldı. Yaşar Aydınlıoğlu (Tekfur Yorgopolos), Sofia ve Kalanoz tarafından öldürüldü. İlk bölümde rol aldı.

#10
Foto - 11. Dizinin 20. bölümünden sonra hayatını kaybeden karakterler ise şöyle: Tamer Yiğit (Ertuğrul Gazi), Osman Bey’in babası. Toyda hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. 28-39. bölümlerde rol aldı. Atilla Güzel (Ayaz Alp), Flatyos tarafından öldürüldü. 13-37. bölümlerde rol aldı. Ekrem İspir (Mönke), Geyhatu’nun oğlu. Geyhatu tarafından idam edildi. 29-33. bölümlerde rol aldı. Gökmen Bayraktar (Kuzgun Alp), Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın yaveri. Muzaffereddin Yavlak Arslan tarafından öldürüldü. 28-30. bölümlerde rol aldı. Hâzım Körmükçü (Tekfur Alexis), Eski İnegöl Tekfuru. Aya Nikola tarafından öldürüldü ve 28. bölümde rol aldı. Alma Terziç (Sofia), Yannis’in kızı. Eski Kulucahisar Prensesi. Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 27. bölüme kadar rol aldı. Yurdaer Okur (Komutan Balgay), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 10-26. bölümlerde rol aldı. Eren Vurdem (Konur Alp), Kongar tarafından öldürüldü. 2-26 bölümlerde rol aldı. Akbarxo’ja Rasulov (Noyan Subutay), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 23-26. bölümlerde rol aldı. Nizamettin Özkaya (Alexis), Konur Alp tarafından öldürüldü. 24-25. bölümlerde rol aldı. Latif Koru (Prens Salvador/Sıddık Alp), Sofia ve Subutay tarafından öldürüldü. 3-25. bölümlerde rol aldı. Ayşegül Günay Demir (Zöhre Hatun), Hazal Hatun tarafından öldürüldü. İlk bölümden 24. bölüme kadar rol aldı. Tuğrul Çetiner (Yannis), Sofia’nın babası. Bizans imparatoru tarafından Konstantiniyye’de idam edildi. İlk bölümden 24. bölüme kadar rol aldı. Saruhan Hünel (Alişar Bey), Osman Gazi tarafından idam edildi. İlk bölümden 23. bölüme kadar rol aldı. Atılgan Gümüş (Komutan Böke), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 19-23. bölümlerde rol aldı. Hazal Adıyaman (Bizans Prensesi Adelfa), Alişar Bey’in konağında esir iken Konur Alp tarafından kurtarılır bir daha görünmez. 17-23. bölümlerde rol aldı. Eray Türk (Melik), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 15-22. bölümlerde rol aldı. İlk bölümden 21. bölüme kadar rol aldı.

11. Dizinin 20. bölümünden sonra hayatını kaybeden karakterler ise şöyle: Tamer Yiğit (Ertuğrul Gazi), Osman Bey’in babası. Toyda hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. 28-39. bölümlerde rol aldı. Atilla Güzel (Ayaz Alp), Flatyos tarafından öldürüldü. 13-37. bölümlerde rol aldı. Ekrem İspir (Mönke), Geyhatu’nun oğlu. Geyhatu tarafından idam edildi. 29-33. bölümlerde rol aldı. Gökmen Bayraktar (Kuzgun Alp), Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın yaveri. Muzaffereddin Yavlak Arslan tarafından öldürüldü. 28-30. bölümlerde rol aldı. Hâzım Körmükçü (Tekfur Alexis), Eski İnegöl Tekfuru. Aya Nikola tarafından öldürüldü ve 28. bölümde rol aldı. Alma Terziç (Sofia), Yannis’in kızı. Eski Kulucahisar Prensesi. Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 27. bölüme kadar rol aldı. Yurdaer Okur (Komutan Balgay), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 10-26. bölümlerde rol aldı. Eren Vurdem (Konur Alp), Kongar tarafından öldürüldü. 2-26 bölümlerde rol aldı. Akbarxo’ja Rasulov (Noyan Subutay), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 23-26. bölümlerde rol aldı. Nizamettin Özkaya (Alexis), Konur Alp tarafından öldürüldü. 24-25. bölümlerde rol aldı. Latif Koru (Prens Salvador/Sıddık Alp), Sofia ve Subutay tarafından öldürüldü. 3-25. bölümlerde rol aldı. Ayşegül Günay Demir (Zöhre Hatun), Hazal Hatun tarafından öldürüldü. İlk bölümden 24. bölüme kadar rol aldı. Tuğrul Çetiner (Yannis), Sofia’nın babası. Bizans imparatoru tarafından Konstantiniyye’de idam edildi. İlk bölümden 24. bölüme kadar rol aldı. Saruhan Hünel (Alişar Bey), Osman Gazi tarafından idam edildi. İlk bölümden 23. bölüme kadar rol aldı. Atılgan Gümüş (Komutan Böke), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 19-23. bölümlerde rol aldı. Hazal Adıyaman (Bizans Prensesi Adelfa), Alişar Bey’in konağında esir iken Konur Alp tarafından kurtarılır bir daha görünmez. 17-23. bölümlerde rol aldı. Eray Türk (Melik), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 15-22. bölümlerde rol aldı. İlk bölümden 21. bölüme kadar rol aldı.

#11
Foto - 12. Kuruluş Osman dizisinin yönetmenliğini ise Diriliş Ertuğrul’dan hatırladığımız Metin Günay gerçekleştiriyor

12. Kuruluş Osman dizisinin yönetmenliğini ise Diriliş Ertuğrul’dan hatırladığımız Metin Günay gerçekleştiriyor

#12
Foto - 13. Dizinin senarist kadrosu da Diriliş Ertuğrul ile aynı İki dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve Ozan Bodur kaleme aldı.

13. Dizinin senarist kadrosu da Diriliş Ertuğrul ile aynı İki dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve Ozan Bodur kaleme aldı.

#13
Foto - 14. Kuruluş Osman dizi müziklerini ise Alpay Göltekin ile Zeynep Alasya yaptı İkili daha önce Diriliş Ertuğrul’da aynı görevi birlikte üstlenmişti. Öte yandan yakın zamanda Alpay Göltekin’in hayatını kaybettiğini de ekleyelim. Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören Göltekin, 48 yaşında yaşama veda etmişti.

14. Kuruluş Osman dizi müziklerini ise Alpay Göltekin ile Zeynep Alasya yaptı İkili daha önce Diriliş Ertuğrul’da aynı görevi birlikte üstlenmişti. Öte yandan yakın zamanda Alpay Göltekin’in hayatını kaybettiğini de ekleyelim. Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören Göltekin, 48 yaşında yaşama veda etmişti.

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