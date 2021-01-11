Kuruluş Osman'da 14 detay dikkat çekti! Diriliş Ertuğrul...

11. Dizinin 20. bölümünden sonra hayatını kaybeden karakterler ise şöyle: Tamer Yiğit (Ertuğrul Gazi), Osman Bey’in babası. Toyda hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. 28-39. bölümlerde rol aldı. Atilla Güzel (Ayaz Alp), Flatyos tarafından öldürüldü. 13-37. bölümlerde rol aldı. Ekrem İspir (Mönke), Geyhatu’nun oğlu. Geyhatu tarafından idam edildi. 29-33. bölümlerde rol aldı. Gökmen Bayraktar (Kuzgun Alp), Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın yaveri. Muzaffereddin Yavlak Arslan tarafından öldürüldü. 28-30. bölümlerde rol aldı. Hâzım Körmükçü (Tekfur Alexis), Eski İnegöl Tekfuru. Aya Nikola tarafından öldürüldü ve 28. bölümde rol aldı. Alma Terziç (Sofia), Yannis’in kızı. Eski Kulucahisar Prensesi. Osman Gazi tarafından öldürüldü. İlk bölümden 27. bölüme kadar rol aldı. Yurdaer Okur (Komutan Balgay), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 10-26. bölümlerde rol aldı. Eren Vurdem (Konur Alp), Kongar tarafından öldürüldü. 2-26 bölümlerde rol aldı. Akbarxo’ja Rasulov (Noyan Subutay), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 23-26. bölümlerde rol aldı. Nizamettin Özkaya (Alexis), Konur Alp tarafından öldürüldü. 24-25. bölümlerde rol aldı. Latif Koru (Prens Salvador/Sıddık Alp), Sofia ve Subutay tarafından öldürüldü. 3-25. bölümlerde rol aldı. Ayşegül Günay Demir (Zöhre Hatun), Hazal Hatun tarafından öldürüldü. İlk bölümden 24. bölüme kadar rol aldı. Tuğrul Çetiner (Yannis), Sofia’nın babası. Bizans imparatoru tarafından Konstantiniyye’de idam edildi. İlk bölümden 24. bölüme kadar rol aldı. Saruhan Hünel (Alişar Bey), Osman Gazi tarafından idam edildi. İlk bölümden 23. bölüme kadar rol aldı. Atılgan Gümüş (Komutan Böke), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 19-23. bölümlerde rol aldı. Hazal Adıyaman (Bizans Prensesi Adelfa), Alişar Bey’in konağında esir iken Konur Alp tarafından kurtarılır bir daha görünmez. 17-23. bölümlerde rol aldı. Eray Türk (Melik), Osman Gazi tarafından öldürüldü. 15-22. bölümlerde rol aldı. İlk bölümden 21. bölüme kadar rol aldı.