Yeniakit Publisher
Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! Osimhen ne diyecek? Yeniden gündem oldu...
Emrah Savcı

Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! Osimhen ne diyecek? Yeniden gündem oldu...

Okan Buruk hayali çift forvete dönüp Victor Osimhen ve Mauro Icardi ikilisi bu sezon ilk kez aynı anda 11’de sahaya çıkarmayı planlıyor. Resmen belli oldu...

1
#1
Foto - Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! Osimhen ne diyecek? Yeniden gündem oldu...

Okan Buruk bu akşam Karagümrük karşısında ezber bozan bir kadro revizyonu yapacak. Taraftarların uzun süredir beklediği Victor Osimhen ve Mauro Icardi ikilisi bu sezon ilk kez aynı anda 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! Osimhen ne diyecek? Yeniden gündem oldu...

Hücum hattındaki değişim kanat rotasyonunu da etkiledi. Buruk bir süredir dinlendirmek istediği Leroy Sane ve Yunus Akgün’ü hamle oyuncusu olarak kulübeye çekecek. Kalmasını istediği Ahmed Kutucu’ya 11’de şans verecek. Defansif yükü her zamanki gibi Lucas Torreira üstlenirken, oyun kurucu olarak İlkay Gündoğan görev alacak.

#3
Foto - Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! Osimhen ne diyecek? Yeniden gündem oldu...

Afrika şampiyonu Ismail Jakops formasına kavuşacak. Uğurcan Çakır da kaleyi koruyacak.

#4
Foto - Okan Buruk'tan Icardi sürprizi! Osimhen ne diyecek? Yeniden gündem oldu...

Okan Buruk'un muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakops Barış Alper, Torreira, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu Mauro Icardi, Victor Osimhen

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fırat

Ahmet Kutucu transfer kazığıydı. Ardanın G. Saraya kazığı. Boş beleş bir oyuncu. Okan neden kadroya almış?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
