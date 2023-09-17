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Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

2023-09-17 20:59:39
Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

Ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina'dan mucizevi tarif. İbn-i Sina'nın mucizevi karışımını Dr. Muammer Yıldız derledi. İşte o şoke eden mucizevi karışım…

#1
Foto - Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

İbn-i Sina’dan insanlık için mucizevi karışım tarifi önemli sağlık sorunlarınıza iyi gelecek. Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.

#2
Foto - Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

Malzemeler! 250 gram kuru incir. 1 litre zeytinyağı. Kuru İncir ve Zeytinyağı Kürü Nasıl yapılır? Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah,akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile sorununuzu çözmeniz mümkün olacak. İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en önemli etkisi ise kanseri önlemesi. Kanser oluşumunu önleyen incir karışımını düzenli bir biçimde tüketerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.

#3
Foto - Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

#4
Foto - Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

BAĞIRSA HAREKETLİLİĞİNİ ARTIRIYOR! Günümüzde yoğun koşuşturmaca nedeniyle sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve düşük lif tüketimi kabızlığa zemin hazırlıyor. Bir kişinin günlük 25-30 gram lif alması gerekirken, incir lif içeriği sayesinde bağırsak hareketliliğini artırıyor. 1 orta boy incirde yaklaşık 1 gram lif bulunuyor. İncirle birlikte 1-2 bardak su içilmesi bağırsak hareketliliğini daha da artırmaya fayda sağlıyor. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR! Özellikle yaz aylarından sonbahara geçişle birlikte bağışıklık sistemi zayıflarken, kararında incir tüketimi ise güçlü antioksidan özelliğiyle vücudun direncini güçlendiriyor. A, E ve K gibi birçok vitamin açısından da zengin olan incirin, antioksidan kapasitesi özellikle koyu renkli olanlarda çok daha yüksek miktarda bulunuyor.

#5
Foto - Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

KEMİKLERİ BESLİYOR! 2 adet orta boy incirde yaklaşık 1 bardak sütteki kadar kalsiyum bulunuyor. Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kemikleri besliyor. Özellikle koyu renkli incirlerde kalsiyum içeriği daha yüksek seviyede bulunuyor. MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR! Yapılan bilimsel çalışmalar, menopoz sonrası dönemde meyve içerikli yüksek lif tüketiminin kadınlarda meme kanseri görülme riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Günde 1 porsiyon meyve tercihinizi 1 adet incirden yana kullanarak meme kanserine yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. İncir, içeriğinde aynı zamanda bulundurduğu benzaldehit sayesinde de kansere karşı koruyucu ve önleyici etki sağlıyor.

#6
Foto - Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

KALBİ KORUYOR! İncir kan basıncının dengelenmesini sağlayan potasyum açısından zengin bir meyvedir. Düzenli meyve ve sebze tüketemeyen, işlenmiş gıda ve et tüketimi yüksek kardiyak riskli kişilerde günlük sodyum tüketimi de artar ve potasyum eksikliği görülür. Diyabet hastalığınız yoksa günde düzenli 1 adet incir tüketmeniz kan basıncınızı da dengeleyerek kalbinizi korumaya destek olacaktır Öte yandan vücutta kimyevi reaksiyonlar neticesinde oluşan veya dışarıdan alınan zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek, hücrelerin tahrip olmasını engelleyen antioksidan bakımından son derece zengin olan kuru incirin ayrıca vücutta üretilemeyen ve kolesterolün düşürülmesinde, özellikle kalp, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması açısından çok önemli bir yere sahip omega-3 ve omega-6 adlı yağ asitlerini içerdiği ifade edildi.

#7
Foto - Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır, nasıl olacak? 11. yüzyılın ünlü ismi İbn-i Sina tavsiye etti! Asırlar önce açıklıyor

KOLESTEROL SEVİYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE FAYDALI! Fiziki ve zihni zorlanmayı ortadan kaldıran incirin vücuda enerji ve güç sağladığı, astım, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda tedavi edici özellik taşıdığı dile getirildi. Ayrıca kabızlığı gideren incirin bağırsaklardan toksin maddelerinin atılmasına, kandaki kolesterol seviyesinin düşürülmesine faydalı olduğu da açıklandı. NE KADAR TÜKETMELİ? Şeker içeriğinin yüksek olması ve kandaki şekeri aniden nedeniyle özellikle diyabet hastaları taze veya kuru inciri kesinlikle tercih etmemeliler. Eğer tüketilecekse de 1 adet incirden fazla yememeliler. Sağlıklı kişilerin de porsiyonda kontrolü elden bırakmaması gerekiyor. 1 porsiyon meyve yerine 2 orta boy incir tercih edilebilir. Ancak eğer tazeliğine aldanır yüksek miktarda tüketirseniz çok yüksek miktarda şeker aldınız demektir. Bu da bir sonraki öğüne kadar daha çabuk acıkmanıza neden olurken, 100 gram incir (yaklaşık 2 küçük boy incir) 80 kalori, 20 gram da karbonhidrat içerdiğinden, fazla tüketimi diyabet hastalığına yol açabiliyor.

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