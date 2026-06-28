Orduda “kör” uçak skandalı: Milyar dolarlık F-35’ler radarsız teslim ediliyor
Pentagon’un F-35 programındaki tedarik zinciri krizleri, savaş uçaklarının radarsız olarak teslim edilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Üretim hataları ve parça eksiklikleri nedeniyle operasyonel kabiliyeti bulunmayan "kör" jetler, yalnızca temel pilot eğitimlerinde kullanılabiliyor. F-35 filosunun yalnızca dörtte birinin tam görev yapabildiğinin ortaya çıkması, ABD'nin gelişmiş savunma teknolojilerindeki ciddi açığı gözler önüne serdi.