Orduda “kör” uçak skandalı: Milyar dolarlık F-35’ler radarsız teslim ediliyor

Yeni radarın montaj yuvaları eski nesil radarlarla uyumsuz olduğu için uçaklara geçici bir sistem de entegre edilemezken, benzer radarsız teslimatların yılın ilerleyen dönemlerinde ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması için üretilecek uçaklarda da yaşanması bekleniyor. F-35 Müşterek Program Ofisi (JPO) Direktörü Korgeneral Gregory Masiello, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, uçakların üretim hattını tıkamaması adına bu şekilde teslim alındığını ve radarlar hazır olduğunda montajın sonradan yapılacağını belirtti.