Kurtlar Vadisi’nde şok eden Kaşif Kozinoğlu ayrıntısı: Ölümünden üç gün önceki sahne dosyada! “Fetullah Gülen” plakası detayı olay oldu
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında dizinin geçmiş bölümlerinde yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin öldürülme sahneleri ile Kozinoğlu'nun ölüm tarihi arasındaki ürkütücü paralellikler dikkat çekerken, sosyal medyada ise araç plakalarındaki şifre iddiaları geniş yankı uyandırdı. Osman Sınav'ın yıllar önce yönetmenliği bırakmasıyla ilgili verdiği "Bu benimle sır olarak gidecek" yanıtı da bu gelişmelerin ardından yeniden gündemin zirvesine yerleşti.