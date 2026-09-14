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Kurtlar Vadisi’nde şok eden Kaşif Kozinoğlu ayrıntısı: Ölümünden üç gün önceki sahne dosyada! "Fetullah Gülen" plakası detayı olay oldu

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Kurtlar Vadisi’nde şok eden Kaşif Kozinoğlu ayrıntısı: Ölümünden üç gün önceki sahne dosyada! “Fetullah Gülen” plakası detayı olay oldu

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında dizinin geçmiş bölümlerinde yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin öldürülme sahneleri ile Kozinoğlu'nun ölüm tarihi arasındaki ürkütücü paralellikler dikkat çekerken, sosyal medyada ise araç plakalarındaki şifre iddiaları geniş yankı uyandırdı. Osman Sınav'ın yıllar önce yönetmenliği bırakmasıyla ilgili verdiği "Bu benimle sır olarak gidecek" yanıtı da bu gelişmelerin ardından yeniden gündemin zirvesine yerleşti.

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Foto - Kurtlar Vadisi’nde şok eden Kaşif Kozinoğlu ayrıntısı: Ölümünden üç gün önceki sahne dosyada! "Fetullah Gülen" plakası detayı olay oldu

Uzun yıllara damga vuran Kurtlar Vadisi dizi Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında yeniden gündem oldu. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

#2
Foto - Kurtlar Vadisi’nde şok eden Kaşif Kozinoğlu ayrıntısı: Ölümünden üç gün önceki sahne dosyada! "Fetullah Gülen" plakası detayı olay oldu

Soruşturmanın derinleşmesiyle yeni detaylar da dikkat çekmeye başladı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç dikkat çekti. Plakadaki “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

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Foto - Kurtlar Vadisi’nde şok eden Kaşif Kozinoğlu ayrıntısı: Ölümünden üç gün önceki sahne dosyada! "Fetullah Gülen" plakası detayı olay oldu

Sosyal medyada ses getiren bu gelişmenin ardından dizideki bazı sahneler gündem oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutulmakta ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edilmektedir. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu hakkında, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca üç gün sonra, yani 13 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

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Foto - Kurtlar Vadisi’nde şok eden Kaşif Kozinoğlu ayrıntısı: Ölümünden üç gün önceki sahne dosyada! "Fetullah Gülen" plakası detayı olay oldu

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 08 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümünde ise daha dikkat çekici bir sahneye yer verildiği saptandı. İlgili sahnede Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansıdı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın diziyle ilgili bir açıklaması kullanıcılar tarafından yeniden gündeme taşındı. Sınav, "Kurtlar Vadisi’nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna, “Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek.” yanıtı vermişti.

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