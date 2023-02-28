Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kazım Akşar, hayata veda etti. 69 yaşındaki Akşar'ın vefatını meslektaşı Melek Baykal duyurdu. Baykal, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.