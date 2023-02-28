2023-02-28 12:13:38 Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Dönemin fenomen dizisi Kurtar Vadisi’nde de rol alan oyuncu Kazım Akşar vefat etti.
Dönemin fenomen dizisi Kurtar Vadisi’nde de rol alan oyuncu Kazım Akşar vefat etti.
Usta oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Kalp krizi geçiren Akşar, yaşamını yitirdi
Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kazım Akşar, hayata veda etti. 69 yaşındaki Akşar'ın vefatını meslektaşı Melek Baykal duyurdu. Baykal, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.
Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada da, "Meslektaşımız Kazım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" denildi.
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