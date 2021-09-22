2021-09-22 10:12:52 Kurtlar Vadisi hayranları yıkıldı
Kurtlar Vadisi’nin Kaos ismi ile ekranlara geri döneceği yönündeki iddialar biraz durulmuşken dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.
Kurtlar Vadisi’nin Kaos ismi ile ekranlara geri döneceği yönündeki iddialar biraz durulmuşken dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.
Bilindiği üzere Necati Şaşmaz’ın özel hayatıyla gündeme gelen olaylar nedeniyle diziyi çekmekten vazgeçtiği öğrenilmişti.
Hatta Kurtlar Vadisi’nin bir dönem senaristliğini yapan Bahadır Özdener ile Necati Şaşmaz’ın bu olaylar öncesinde bir araya geldiği ortaya çıkmıştı.
Önceki gün Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerde yer alan Bahadır Özdener, Benim Hayatım isimli bir dizi çekmeye başladı.
Dizinin yapımcılığını üstlenen Özdener’den gelen bu haber Kurtlar Vadisi’nin bir dönem daha ekranlardan uzak kalacağını gösteriyor.
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