2024-02-19 22:18:27 Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi: yapay zeka trendi piyasaları da hareketlendirdi! Finansal teknoloji
Yapay zekaya artan talep, başta çip üreticileri olmak üzere bu alanda ürün geliştiren Nvidia, AMD, TSMC, Broadcom, Microsoft, Meta, Alphabet ve Apple gibi şirketlerin hisselerindeki yükselişi destekledi. California merkezli çip şirketi Nvidia sektörde tırmanışını sürdürürken, hızla yükselen hisseleri ve 1,8 trilyon dolara ulaşan piyasa değeri Nvidia'yı ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna taşıdı.