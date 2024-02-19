Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi: yapay zeka trendi piyasaları da hareketlendirdi! Finansal teknoloji

INTEL! Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel de bu yıl "yapay zekayı her yere getirme" misyonlarını gerçekleştirmeye odaklanmaya devam edeceğini bildirdi. Şirketin hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 67 değer kazanırken, 2024 başından bu yana da yüzde 13'ten fazla düşüş kaydetti. QUALCOMM! Çağa uygun olarak son teknoloji yapay zeka atılımları yapan çip şirketi Qualcomm da teknoloji hisselerindeki yükseliş trendine katkıda bulundu. Geçen yıl hisse fiyatı yüzde 35'e yakın artan şirketin bu yıl da hisselerinde yaklaşık yüzde 6 kazanç görüldü. IBM! Yapay zekaya yönelik müşteri talebinin hızlanmasıyla geçen yıl son çeyrekte bu alandaki gelirlerini iki katına çıkaran IBM'in hisselerindeki artış da dikkati çekti. Şirket'in hisse fiyatı 2023'te yüzde 16 ve bu yılın başından bu yana da yüzde 15 değer kazandı. TSMC! Dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alan Tayvan merkezli TSMC, akıllı telefonlar, arabalar, grafik işlem birimleri ve her gün kullanılan onlarca teknoloji için özel olarak tasarlanmış çipler üretiyor. Yapay zekayla ilgili heyecanın artmasıyla TSMC'nin hisseleri de geçen yıl yaklaşık yüzde 40, 2024 başından bu yana ise yüzde 22 yükseldi. ARM! İngiltere merkezli çip tasarımcısı Arm Holdings'in hisseleri de 2023'te yüzde 18, bu yıl da yaklaşık yüzde 71 artış kaydetti.