  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan korkutan İzmir açıklaması Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı... İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu... Sinan Engin'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini... Şok gerçek ortaya çıktı: Icardi sakatlık numarası yaptı! Yapay zeka yanıtladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisini kim kazanacak? Müthiş derbi...
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme yaşandı. Kuveyt, depolayacak kapasite kalmadığı için petrol üretimini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

#1
Foto - Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

ABD-İsrail'in saldırılarına İHA ve füze misillemeleriyle yanıt veren İran, savaşın en başında ekonomik kartını da oynamayı ihmal etmedi. İran, dünya petrol ticareti için hayati önemi bulunan Hürmüz Boğazı'nı kapatırken, geçmeye çalışan her gemiyi vuracaklarını açıkladı.

#2
Foto - Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

Söz konusu karardan ilk olarak Körfez ülkesi Kuveyt etkilendi. Dünyada günlük ham petrol üretiminde 10. sırada yer alan Kuveyt, depolayacak kapasite kalmadığı için petrol üretimini durdurdu.

#3
Foto - Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

Küresel enerji piyasasının en stratejik aktörlerinden biri olan Kuveyt, 2026 yılı itibarıyla günlük ortalama 2,6 ila 2,8 milyon varil bandındaki üretimiyle dünya ham petrol üretiminde 10. sırada yer almaktadır. OPEC+ kotalarına uyum çerçevesinde üretim kapasitesini dinamik tutan ülke, sahip olduğu 101,5 milyar varillik kanıtlanmış rezerviyle dünya genelinde en çok petrole sahip 7. ülke konumundadır. Kuveyt Petrol Şirketi'nin (KPC) stratejik hedefleri doğrultusunda, 2026 yılı içerisinde sürdürülebilir üretim kapasitesinin 3,2 milyon varile çıkarılması planlanırken; bu devasa enerji arzı, ülke ihracat gelirlerinin yaklaşık ?'ını oluşturarak Kuveyt ekonomisinin temel taşı olmayı sürdürmektedir.

#4
Foto - Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer.

#5
Foto - Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

#6
Foto - Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya

Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, İran’daki Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları sonrası dikkat çeken b..
İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!
Dünya

İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, öldürülen İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast planının Başbakan Netanyahu tarafından Kasım 2025’te ..
ABD uçak gemisi İran'a ait İHA'larla hedef alındı!
Dünya

ABD uçak gemisi İran'a ait İHA'larla hedef alındı!

Orta Doğu’daki askeri hareketlilik Basra Körfezi’ne sıçradı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede devriye gezen ABD’ye ait bir uçak gemis..
Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek
Ekonomi

Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek

2026 emlak vergisi ödeme dönemi başladı. Güncellenen rayiç bedeller nedeniyle vergi tutarlarında artış yaşanırken, yasal şartları karşılayan..
"Mahkemeyi bırak, savaşa bak!" Trump’tan Herzog’a Netanyahu baskısı: "Hemen af çıkar!"
Gündem

"Mahkemeyi bırak, savaşa bak!" Trump’tan Herzog’a Netanyahu baskısı: "Hemen af çıkar!"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın ortasında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a yönelik çok sert ve alışı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23