Küresel petrol piyasalarını endişelendirecek bir gelişme daha! O ülke kararını duyurdu

Küresel enerji piyasasının en stratejik aktörlerinden biri olan Kuveyt, 2026 yılı itibarıyla günlük ortalama 2,6 ila 2,8 milyon varil bandındaki üretimiyle dünya ham petrol üretiminde 10. sırada yer almaktadır. OPEC+ kotalarına uyum çerçevesinde üretim kapasitesini dinamik tutan ülke, sahip olduğu 101,5 milyar varillik kanıtlanmış rezerviyle dünya genelinde en çok petrole sahip 7. ülke konumundadır. Kuveyt Petrol Şirketi'nin (KPC) stratejik hedefleri doğrultusunda, 2026 yılı içerisinde sürdürülebilir üretim kapasitesinin 3,2 milyon varile çıkarılması planlanırken; bu devasa enerji arzı, ülke ihracat gelirlerinin yaklaşık ?'ını oluşturarak Kuveyt ekonomisinin temel taşı olmayı sürdürmektedir.