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Dünya
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Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

2023-05-20 09:32:25
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 azaldı.

#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 11 azalarak 575’e geriledi.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 1 azaldı.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Perşembe gününü 75,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,58 dolar seviyesinde tamamladı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,55 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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