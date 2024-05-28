Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Vatandaşların Kurban Bayramı için satın alacağı hayvanda küpe bulunmasının önemli olduğunu ve kurbanın küpesinde bulunan numara ile yaşadığı sağlık problemi ve uygulanan aşı tedavisini ve alacağı hayvan hakkında bilgi edinmek için “Tarım Cebimde” uygulamasını indirmesi gerektiğini ifade eden VHO Başkanı Ercan Ödül, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız yılda bir kez kurban seçimi yaptıkları için uzmanlıkları olmadığından resmi veteriner hekimlerden ve serbest veterinerlerden yararlanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz kurban ibadeti her yıl vatandaşlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Kurbanda sağlıklı hayvan kesilmesi oldukça önemlidir. Büyükbaş hayvanlar için 2, küçükbaş hayvanlar içinde 1 yaşın üstünde ve hayvanın sağlıklı olması çok önemli bir husustur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Cebimde' uygulaması ile vatandaşlarımız satın aldıkları kurbanlık hayvanlarının küpe numaraları sorgulayarak, aşılama, küpeleme durumlarını ve sağlık durumlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler" dedi.