Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kurban seçiminde resmi ve serbest veteriner hekimlerden vatandaşların destek alması gerektiğini belirten Ödül, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın resmi ve serbest veteriner hakimlerden faydalanması gerektiğini özellikle belirtelim. Sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmeyi istiyoruz. Bilindiği üzere kesim sonrasında görülen hastalıklarda olduğu için hem hayvan seçimi, hem kesim esnasında olanlar ve kesim sonrasında muayeneleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Zaten hayvanların sağlık durumları genel olarak bakıldığında belli oluyor. Hayvanlar canlı görünüşü, bakışları canlı oluşundan ve yine vücut sıcaklıkları normal olduğunda, topallık ve körlük durumu olmadığından hayvanların sağlık durumlarını görebiliyoruz. Ama ateşli burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kurban olarak seçilmemesi özellikle önemlidir" diye konuştu.