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Ekonomi
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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Büyükbaş ile küçükbaş kurban fiyatları…

2022-05-26 17:41:41
Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Büyükbaş ile küçükbaş kurban fiyatları…

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Dini bayramalarımızdan biri olan Kurban Bayramı’nda İslam’ın beş şartında biri olan kurban ibadetini yerine getirecekler kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte başta et fiyatları olmak üzere yem fiyatları da arttı. Hal böyle olanca da ete gelen zam direk olarak büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatlarına da yansımakta. Kurban kesecek olan vatandaşlar tosun, dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu merak ediyor. 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi

#1
Foto - Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belli olmaya başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kuran Bayramı arefesi 8 Temmuz’dur. 9 Temmuz Kurban Bayramı’nın 1. günü. Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. Kurban ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, bu yılki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları araştırmaya başladı. Zira 2022 Kurbanlık fiyatlarına göre kurban kesmeye bütçe ayıracaklar. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? İşte, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık koyun, koç, dana canlı hayvan kilo fiyatları:

Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belli olmaya başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kuran Bayramı arefesi 8 Temmuz’dur. 9 Temmuz Kurban Bayramı’nın 1. günü. Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. Kurban ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, bu yılki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları araştırmaya başladı. Zira 2022 Kurbanlık fiyatlarına göre kurban kesmeye bütçe ayıracaklar. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? İşte, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık koyun, koç, dana canlı hayvan kilo fiyatları:

#2
Foto - 2022 Kurbanlık fiyatları 2021 yılı için merakla araştırılmaya devam ediliyor. Kurban ibadetini idrak edecek olanlar, kurbanlık fiyatları, koyun, koç, dana almak isteyen kişilerce araştırılıyor. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kurbanlık fiyatları: İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağını belirtmişti.

2022 Kurbanlık fiyatları 2021 yılı için merakla araştırılmaya devam ediliyor. Kurban ibadetini idrak edecek olanlar, kurbanlık fiyatları, koyun, koç, dana almak isteyen kişilerce araştırılıyor. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kurbanlık fiyatları: İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağını belirtmişti.

#3
Foto - İstanbul Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL, Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL,

İstanbul Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL, Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL,

#4
Foto - Ankara Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

#5
Foto - İzmir Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

#6
Foto - Bursa Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

Bursa Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

#7
Foto - Adana Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

Adana Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL, Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

#8
Foto - Gaziantep Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL, Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL, Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

#9
Foto - Antalya Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL, Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

Antalya Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL, Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

#10
Foto - Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL, Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL, Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

#11
Foto - Konya Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL, Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Konya Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL, Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

#12
Foto - Kocaeli Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL, Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Kocaeli Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL, Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

#13
Foto - Mersin Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL, Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Mersin Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL, Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

#14
Foto - Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL, Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL, Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

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