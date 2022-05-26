Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Büyükbaş ile küçükbaş kurban fiyatları…

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Dini bayramalarımızdan biri olan Kurban Bayramı’nda İslam’ın beş şartında biri olan kurban ibadetini yerine getirecekler kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte başta et fiyatları olmak üzere yem fiyatları da arttı. Hal böyle olanca da ete gelen zam direk olarak büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatlarına da yansımakta. Kurban kesecek olan vatandaşlar tosun, dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu merak ediyor. 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi