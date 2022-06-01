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Kurban fiyatları son dakika! Büyükbaş kurban fiyatı 2022 ne kadar? Canlı kurbanlık fiyatları

2022-06-01 11:50:21
Kurban fiyatları son dakika! Büyükbaş kurban fiyatı 2022 ne kadar? Canlı kurbanlık fiyatları

Hisse kurbanlık fiyatlar 2022 ne kadar? Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını araştırma başladı. Diyanet 2022 kurban vekalet ücretlerini açıklamasıyla birlikte 2022 kurban büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da araştırılır oldu. 9 Temmuz’da idrak edilmeye başlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Peki büyükbaş canlı kurban fiyatı ne kadar? Canlı büyükbaş kurbanlık ne kadar? İşte 2022 kurban fiyatları…

#1
Foto - 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022’de Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar artan et fiyatları sonrası kurban fiyatlarını merak eder oldu. Diyanet kurban vekalet ücretlerini açıkladı. 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak. Peki 2022 kurban fiyatları ne kadar?

2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022’de Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar artan et fiyatları sonrası kurban fiyatlarını merak eder oldu. Diyanet kurban vekalet ücretlerini açıkladı. 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak. Peki 2022 kurban fiyatları ne kadar?

#2
Foto - Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, kurbanlık fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle bir takım artışlar olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi: “Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satıldı.

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, kurbanlık fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle bir takım artışlar olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi: “Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satıldı.

#3
Foto - Bu yıl ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık geçen yıl 800-1.500 TL arasında değişiyordu. Bu yıl ise 2 bin 500-4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl büyükbaş kurbanlık ortalama 15 bin TL’ye alınabiliyordu. Bu yıl ortalama fiyat 20-25 bin TL arasında. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı 40 bin TL’yi buluyor.”

Bu yıl ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık geçen yıl 800-1.500 TL arasında değişiyordu. Bu yıl ise 2 bin 500-4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl büyükbaş kurbanlık ortalama 15 bin TL’ye alınabiliyordu. Bu yıl ortalama fiyat 20-25 bin TL arasında. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı 40 bin TL’yi buluyor.”

#4
Foto - Tanıdık varsa kurbanlıkları şimdiden almakta fayda var. Genelde piyasası yükselmeden ilk başta alanlar ile kurban bayramının 2 veya 3’üncü günü alanlar nispeten daha ucuza kurbanlık alabiliyor.

Tanıdık varsa kurbanlıkları şimdiden almakta fayda var. Genelde piyasası yükselmeden ilk başta alanlar ile kurban bayramının 2 veya 3’üncü günü alanlar nispeten daha ucuza kurbanlık alabiliyor.

#5
Foto - Kombinalardaki kesim ücretleri büyükbaş için 1.500, küçükbaş için 350, söküm ücreti 1.000, paylama ücreti 500, et çekim ücreti 5 TL.

Kombinalardaki kesim ücretleri büyükbaş için 1.500, küçükbaş için 350, söküm ücreti 1.000, paylama ücreti 500, et çekim ücreti 5 TL.

#6
Foto - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da “Tosun canlı kilogram fiyatı 65, damızlık vasfını kaybetmiş düve 60, dişi koyun 60, erkek koyun ise 65 TL’den satılacak” dedi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da “Tosun canlı kilogram fiyatı 65, damızlık vasfını kaybetmiş düve 60, dişi koyun 60, erkek koyun ise 65 TL’den satılacak” dedi.

#7
Foto - İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 4 kişi alınabilecek büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 25-35 bin lira arasında (ağırlığına göre değişiyor) olacağı öngörülüyor. Marketten küçükbaş alımında ise fiyatların 3 bin 500-4 bin 500 TL arası olması bekleniyor. Pazarlar kurulacağı zaman oluşabilecek nakliye fiyatları ve diğer maliyetler de kurbanlık fiyatlarını etkileyecek.

İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 4 kişi alınabilecek büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 25-35 bin lira arasında (ağırlığına göre değişiyor) olacağı öngörülüyor. Marketten küçükbaş alımında ise fiyatların 3 bin 500-4 bin 500 TL arası olması bekleniyor. Pazarlar kurulacağı zaman oluşabilecek nakliye fiyatları ve diğer maliyetler de kurbanlık fiyatlarını etkileyecek.

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