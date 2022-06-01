Kurban fiyatları son dakika! Büyükbaş kurban fiyatı 2022 ne kadar? Canlı kurbanlık fiyatları

Hisse kurbanlık fiyatlar 2022 ne kadar? Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını araştırma başladı. Diyanet 2022 kurban vekalet ücretlerini açıklamasıyla birlikte 2022 kurban büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da araştırılır oldu. 9 Temmuz’da idrak edilmeye başlanacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Peki büyükbaş canlı kurban fiyatı ne kadar? Canlı büyükbaş kurbanlık ne kadar? İşte 2022 kurban fiyatları…