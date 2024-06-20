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Ekonomi
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Kurban eti ve sıcaklıklar, balığa talebi azalttı

2024-06-20 09:33:45
Kurban eti ve sıcaklıklar, balığa talebi azalttı

Havaların sıcak olması ve Kurban Bayramında ete olan ilgi balığa karşı talebi azaltırken genelde Arap turistlerin balığı daha çok tercih ettiği belirtildi. Trabzon Balık Hali'nde farklı türlerdeki balık çeşitleri tezgahları süslerken vatandaşın balığı pek tercih edilmemesi balıkçı esnafın işlerini olumsuz etkiliyor. Kurban Bayramı sonrası işlerinin açılmasını beklediklerini belirten balıkçılar, 15 Haziran'da başlayan Kalkan Balığı avında da şu ana kadar beklenen verimin olmadığını kaydettiler.

#1
Foto - Kurban eti ve sıcaklıklar, balığa talebi azalttı

Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, Kurban Bayramında ete olan ilgiden dolayı işlerinin düştüğünü belirterek “Kurban Bayramı dolayısıyla işlerimiz düşük, birkaç gün geçtikten sonra tekrar artacağını umut ediyorum. Bu sıralar yetiştirme balıklar daha fazla ancak, diğer balık çeşitleri de tezgâhlarımızda yer alıyor. Fiyatlarımız, istavrit 200-250 TL, iri istavrit 400 TL, mezgit, kefal 100 TL, 250-300 TL, levrek, çupra 250-300 TL. Bu sıralar Arap turistler balıklara daha yoğun ilgi gösteriyor. Genellikle çupra, somon, levrek gibi türleri tercih ediyorlar” dedi.

#2
Foto - Kurban eti ve sıcaklıklar, balığa talebi azalttı

Kalkan Balığı avı başladı ama Kalkan Balığı avının 15 Haziran itibariyle başladığını ancak şu ana kadar beklenen verimin olmadığını kaydeden Çoğalmış, “Kalkan Balığı mevsimi başladı ancak çok az çıkıyor. Dolayısıyla çok az geldiği için fiyatı da yüksek oluyor. Kilosu bin, bin 100 TL arasında değişiyor. Geçen sene daha bol geliyordu.

#3
Foto - Kurban eti ve sıcaklıklar, balığa talebi azalttı

Kalkan Balığının yanı sıra istavritte bu sıralar azaldı. Geçen sene bu aylarda istavrit daha ucuzdu bu sene çok az çıkıyor. Trabzon halkı sıcaklarda balığa pek fazla talep göstermiyor. Vatandaşlar genelde, sezon bitince balık da bitti gözüyle bakıyor. Dolayısıyla olta balıkçılığı var yaz boyunca devam ediyor” diye konuştu.

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