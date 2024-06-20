2024-06-20 09:33:45 Kurban eti ve sıcaklıklar, balığa talebi azalttı
Havaların sıcak olması ve Kurban Bayramında ete olan ilgi balığa karşı talebi azaltırken genelde Arap turistlerin balığı daha çok tercih ettiği belirtildi. Trabzon Balık Hali'nde farklı türlerdeki balık çeşitleri tezgahları süslerken vatandaşın balığı pek tercih edilmemesi balıkçı esnafın işlerini olumsuz etkiliyor. Kurban Bayramı sonrası işlerinin açılmasını beklediklerini belirten balıkçılar, 15 Haziran'da başlayan Kalkan Balığı avında da şu ana kadar beklenen verimin olmadığını kaydettiler.