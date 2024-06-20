Kurban eti ve sıcaklıklar, balığa talebi azalttı

Kalkan Balığı avı başladı ama Kalkan Balığı avının 15 Haziran itibariyle başladığını ancak şu ana kadar beklenen verimin olmadığını kaydeden Çoğalmış, “Kalkan Balığı mevsimi başladı ancak çok az çıkıyor. Dolayısıyla çok az geldiği için fiyatı da yüksek oluyor. Kilosu bin, bin 100 TL arasında değişiyor. Geçen sene daha bol geliyordu.