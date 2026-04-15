Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırılmayın! Dolandırıcıların yeni 'kurbanlık oyunu'na dikkat

"Dolandırıcıların oyunu, kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz" Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına değinen Avukat Esra Betül Türkalp, "Vatandaşlarımızın özellikle uygun fiyat, kolay teslimat ve kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz gibi cazip görünen tekliflere karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Son dönemde kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz, hisse bedellerine özel avantaj gibi ilanlarla IBAN üzerinden para toplayıp kayıplara karışan kişiler ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır. Ayrıca bazı dolandırıcıların vatandaşlara doğrudan SMS göndererek son fırsat avantajlı hisse fiyatı, erken ödeme indirimi gibi ifadelerle acele ettirme yöntemi kullandığı, bu şekilde güven duygusu oluşturup hızlı para transferleri talep ettiği tespit edilmekte. Unutulmamalıdır ki güvenilirliği teyit edilmeden, kurumsal kimliği doğrulanmadan ve herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadan gönderilen paralar hem ispat açısından ciddi sorunlar doğurmakta hem de vatandaşlarımızı geri dönüşü zor mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tür eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmekte olup, failler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir" dedi.