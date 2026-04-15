Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırılmayın! Dolandırıcıların yeni 'kurbanlık oyunu'na dikkat

"Yüz yüze görüşülmeli ve yazılı bir sözleşme yapılmalı" Kurban alırken yapılması gereken noktalara değinen avukat Türkalp, "Aslında bu tür uygulamalar ülkemizde toplumsal birliği hedef alan uygulamalar. Zira vatandaşlar iyi niyetleri suistimal edilince diğer vatandaşlara güven duymuyor artık. Bu sebeple vatandaşlarımızın yüz yüze olan görüşmelere itibar etmeleri, özellikle kurban ibadeti gibi aslında vekalet gerektiren, ibadet içeriğinde de özen gerektiren bir ibadeti daha hassas bir şekilde yerine getirmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden gelen kaçırılmayacak fırsat şeklinde ifade edilen indirimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her ürün ve her hizmetin belli bir bedeli var ve bu bedelden aşağıya belli bir oranda düşülebilir. Yani dip fiyat şeklinde bir fiyat söz konusu değil aslında. Belli bir oranda indirimler makul ancak belli oranın üstündeki indirimlerde dikkat edilmeli. Mümkünse yüz yüze görüşülmeli ve yazılı bir sözleşme yapılmalı. Vatandaşlarımızı dini duygularla hareket ettiğimiz bu günlerde temkinli olmaya davet ediyoruz. Kurban Bayramı'nın manevi birliğinin, birlik ve beraberlik ikliminin bozulmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olması son derece önemli" diye konuştu.