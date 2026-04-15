Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırılmayın! Dolandırıcıların yeni 'kurbanlık oyunu'na dikkat
Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırılmayın! Dolandırıcıların yeni 'kurbanlık oyunu'na dikkat

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban keseceklere yönelen dolandırıcılar vatandaşları, cazip fiyatlı kurban hissesi olarak görünen tekliflerle ağlarına çekmeye çalışıyor. Uzmanlar ise bu tür olaylara karşı uyarıda bulunuyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber dolandırıcılar, kurban hissesi bahanesiyle sosyal medya üzerinden vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. ‘Uygun fiyat, kolay teslimat ve kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz' gibi ifadelerle yapılan ilanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan uzmanlar, ön ödeme adı altına alınan ücretin ardından dolandırıcıların kayıplara karıştığını söyledi.

"Dolandırıcıların oyunu, kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz" Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına değinen Avukat Esra Betül Türkalp, "Vatandaşlarımızın özellikle uygun fiyat, kolay teslimat ve kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz gibi cazip görünen tekliflere karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Son dönemde kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz, hisse bedellerine özel avantaj gibi ilanlarla IBAN üzerinden para toplayıp kayıplara karışan kişiler ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır. Ayrıca bazı dolandırıcıların vatandaşlara doğrudan SMS göndererek son fırsat avantajlı hisse fiyatı, erken ödeme indirimi gibi ifadelerle acele ettirme yöntemi kullandığı, bu şekilde güven duygusu oluşturup hızlı para transferleri talep ettiği tespit edilmekte. Unutulmamalıdır ki güvenilirliği teyit edilmeden, kurumsal kimliği doğrulanmadan ve herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadan gönderilen paralar hem ispat açısından ciddi sorunlar doğurmakta hem de vatandaşlarımızı geri dönüşü zor mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tür eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmekte olup, failler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir" dedi.

"Dolandırıcılık aslında yılın her gününde karşımıza çıkan bir eylem" Sosyal medya üzerinden aceleci, kaçırılmayacak fırsat gibi içeriklere dikkatli yaklaşılması gerektiğine değinen Türkalp, "Ödeme yapmadan önce mutlaka detaylı araştırma yapmaları, mümkünse yüz yüze görüşme sağlamaları ve vekalet vermeleri gerekmekte. Dolandırıldığını düşünen vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak hukuki süreci başlatmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Dolandırıcılık aslında yılın her gününde karşımıza çıkan bir eylem. Dolandırıcılar oltalama dediğimiz yöntemleri aslında yılın her günü tercih ediyor. Ancak esasında manevi duyguları istismar etmeye yönelik eylemler olduğu için özellikle dini bayramların olduğu dönemlerde dolandırıcılık uygulamalarının arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yüz yüze görüşülmeli ve yazılı bir sözleşme yapılmalı" Kurban alırken yapılması gereken noktalara değinen avukat Türkalp, "Aslında bu tür uygulamalar ülkemizde toplumsal birliği hedef alan uygulamalar. Zira vatandaşlar iyi niyetleri suistimal edilince diğer vatandaşlara güven duymuyor artık. Bu sebeple vatandaşlarımızın yüz yüze olan görüşmelere itibar etmeleri, özellikle kurban ibadeti gibi aslında vekalet gerektiren, ibadet içeriğinde de özen gerektiren bir ibadeti daha hassas bir şekilde yerine getirmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden gelen kaçırılmayacak fırsat şeklinde ifade edilen indirimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her ürün ve her hizmetin belli bir bedeli var ve bu bedelden aşağıya belli bir oranda düşülebilir. Yani dip fiyat şeklinde bir fiyat söz konusu değil aslında. Belli bir oranda indirimler makul ancak belli oranın üstündeki indirimlerde dikkat edilmeli. Mümkünse yüz yüze görüşülmeli ve yazılı bir sözleşme yapılmalı. Vatandaşlarımızı dini duygularla hareket ettiğimiz bu günlerde temkinli olmaya davet ediyoruz. Kurban Bayramı'nın manevi birliğinin, birlik ve beraberlik ikliminin bozulmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olması son derece önemli" diye konuştu.

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı Meclis kürsüsünden haykırdı. Mısır ziyareti so..
Binlerce ABD askeri Çin sınırında!
Dünya

Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

Çin ile yaşanan gerilim ve Orta Doğu’daki çatışmaların gölgesinde düzenlenecek Balikatan tatbikatı, 17 bini aşkın askerin katılımıyla bugüne..
Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler
Gündem

Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler

Hamas tarafından aylarca rehin tutulduktan sonra ateşkes ile birlikte serbest bırakılan bir İsrailli kadın rehinenin açıklamaları, tüm dünya..
Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...
Ekonomi

Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...

Afganistan’da bankacılık sistemine ilişkin dikkat çeken bir dönüşüm duyuruldu. Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren tüm ticari bankalarda fa..
Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun
Dünya

Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD Başkanı Trump ve Papa 14. Leo arasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada dikkat ..
