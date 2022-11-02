  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İslam
19
Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

2022-11-02 12:39:18
Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Kur'an-ı Kerim basım ve yayımına ilişkin kriterler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

#1
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Kur'an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

#2
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Buna göre; mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, sesli, görüntülü elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim'lerin basım ve yayım kriterleri belirlendi.

#3
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

BASIM ŞARTLARI - Kur'an-ı Kerim basımında saman kağıdı veya düşük kalite kağıt kullanılmayacak.

#4
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Düşük kalitede, ağır bileşenler içeren kötü kokulu mürekkep kullanılmayacak

#5
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Kanserojen, alerjen, insan sağlığına zararlı bileşen ve madde içeren mukavva, tutkal, yaldız, cilt bezi ve benzeri materyaller kullanılmayacak.

#6
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Mühür, onay aşamasına kadar basım işleminin bütün aşamalarını takip etmek üzere matbaada Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenecek kriterlere sahip hafız bulundurulacak.

#7
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Eser sayfaları, basım işlemi sırasında baskı operatörü ve görevli hafız tarafından düzenli şekilde kontrol edilerek hatalı, çapaklı ve bozuk olanlar imha edilmek üzere ayrılacak.

#8
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Ayetlerin basıldığı kağıtlar ayak altına ve uygun olmayan yerlere konulmayacak.

#9
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Hatalı ve bozuk basım yapılan eserler, basım süresince uygun bir yerde toplu olarak muhafaza edilecek ve Kur'an adabına uygun bir şekilde geri dönüştürülecek.

#10
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

MATBAALAR KOMİSYON TARAFINDAN DENETLENECEK - Basılan eserlerin bulunduğu koliler çift oluklu, taşınabilir ve dayanıklı malzemeden hazırlanarak koli üzerine 'Dikkat! Kur'an-ı Kerim' ibaresi, basımı yapan firma bilgileri ve içindeki yayınların adet, boy ve benzeri bilgileri yazılacak.

#11
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Baskı, kırım ve katlama makinesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarında, kaliteli, güvenilir ve gerekli donanıma sahip olacak.

#12
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Kur'an-ı Kerim basımı gerçekleştiren matbaalar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenecek komisyon tarafından denetlenecek.

#13
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

ESERLER ONAY OLMADAN BASILMAYACAK - Basılan Kur'an-ı Kerim'lerin onaylanması sürecinde, son incelemede herhangi hata tespit edilmesi halinde, basılı eserlerde hatalı kısımlar başvuran tarafından düzeltilerek usulüne uygun basılacak, dijital eserler yayımdan kaldırılarak, düzeltildikten sonra yeniden yayınlanacak. Aksi halde basılı eserlerde ve dijital eserlerde onay ve mühür işlemi yapılmayacak.

#14
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Meal içeren eserler ile sesli meal içeren kare kodlu eserler, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'uygun' görüşü alındıktan sonra incelemeye alınacak.

#15
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Onaylanan eserden 2 adedi, muhafaza edilmek üzere Kurul'a gönderilecek.

#16
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun onayı olmayan eserler basılıp yayınlanamayacak.

#17
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Onaylanan eserlere ekleme, çıkarma veya bir değiştirme yapılamayacak.

#18
Foto - Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi

Esere ilişkin bandrol müracaatı yapılmadan önce Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan onay belgesi alınacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'na en sert uyuşturucu cevabı Ümit Kocasakal'dan!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'na en sert uyuşturucu cevabı Ümit Kocasakal'dan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden iktidarı hedef aldığı uyuşturucu iftirasına en sert cevap ..
Azerbaycan'dan açıklama: İfşa edildi
Dünya

Azerbaycan'dan açıklama: İfşa edildi

Azerbaycan'da İran'ın özel servislerinin kontrolü altında oluşturulan yasa dışı silahlı grubun ifşa edildiği, bu kapsamda 19 kişinin soruştu..
Cizre'deki Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri restore edilecek
Kültür - Sanat

Cizre'deki Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri restore edilecek

Van'da yaşayan Cizreli iş insanı Veysel Ürüm'ün restorasyonunu üstlendiği alanda inceleme yapan Vali Osman Bilgin, "Buranın maneviyatını ve ..
Sosyal medya sallayan görüntüler! ‘İlk kez 1930 yılında kullanılmış’
Teknoloji

Sosyal medya sallayan görüntüler! ‘İlk kez 1930 yılında kullanılmış’

1930 yılında ABD'de çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir kadının kablosuz bir telefon ile bir başka kişiyle görüştüğü ..
Galatasaray, dünya devi ile görüştü!
Spor

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile görüştü iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Avrupa Süper..
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir skandal duyuru daha! Tepki yağdı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir skandal duyuru daha! Tepki yağdı

Akaryakıt fiyatlarının yukarı yönlü hareketi durdurulamazken dev şirketlerden peş peşe kâr açıklamaları geliyor. İ﻿ngiliz-Hollanda ortaklığı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23