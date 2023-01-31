Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı! Beklenen kar yağdı

Gölümüzün suyu çok azaldığı için burada her yerden daha kıymetle, hasretle beklediği bir yer haline geldi kar yağışı. O bakımdan böyle bir mutluluğu paylaşmak durumundayız. Kar yağınca balıkçıların büyük bölümü ava ara verdi. Motor sesleri çıkmıyor ama bunu da hissetmek, özellikle soğuğu da hissetmek çok güzel aslında. Beyşehir merkezde yağan kar miktarı belki 5 santimi bile bulmadı ama Şamlar yoluna, Yaka Manastır’a çıktığımda yaklaşık 20 santim kadar kar var ki, bu çok mutluluk verici” diye konuştu.