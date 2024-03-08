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Yaşam
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Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

2024-03-08 18:05:25
Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde aşırı su kaybı, kirlilik ve otlanma sebebiyle balıkçılık mesleği yok oluyor.

#1
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl’ olarak adlandırılan Eğirdir Gölü’nün su seviyesinin gün geçtikçe azalmasıyla birlikte balıkçılık yok oluyor.

#2
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü’nde yıllardır balıkçılık yapan balıkçılar su seviyesinin azalması ile birlikte balık türü ve miktarının azaldığını dile getirdi.

#3
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

1970 yılından beri balıkçılık yapan Mehmet Büyükçetin, Eğirdir Gölü’nün gün geçtikçe bittiğini belirterek, “Gölün eski temizliği kalmadı. Göl tabandan ve yüzeysel olarak çekilmekte, göl bitmekte. Eğirdir çevresinde bulunan derelerden inen posalar gölün dibini dolduruyor, kimse bunu görmüyor, sadece üst kısmından azaldığını söylüyorlar. Gölün dip kısmının dolduğunu söyleyen yok. En derin yeri bugün 24 metre idi, şu an ise 5-6 metre kaldı. Eskiden göl kıyılarından kamyonlarla alınan kumlar vardı, göl temizleniyordu, otlanma olmazdı. Şu anda çok fazla otlanma ve kirlilik oranı var” dedi.

#4
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Eğirdir Gölü’nün sularında çok fazla kirlilik olduğuna dikkat çeken balıkçı Büyükçetin, “Eskiden burada ada köprümüz vardı, kapandı. Göl sirkülasyon yapmıyor. Sirkülasyon olduğu zaman pisliği olduğu gibi kıyıya atardı. Şimdi atma durumumuz yok. Balıkçılık gün geçtikçe öldü. Gölde şimdi ıstakozdan başka bir şey bulunması çok zor. Avcı sadece 4 ay çalışıyor diğer aylar boş duruyor” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Eğirdir Su Ürünleri Kooperatif başkanı Ayhan Küçükköse ise 13 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, “Balıkçılık baba mesleği bizde. Çocukluğumuzda biz balıkçıydık. 1985 yılında Eğirdir’de meydana gelen kerevit hastalığından dolayı Eğirdir’den ayrıldık. Daha sonra geri döndüm, 13 yıldır balıkçılık yapıyorum” dedi.

#6
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Eğirdir Gölü’nde meydana gelen su çekilmesine dikkat çeken Küçükköse, “Eğirdir Gölü’nde şu an dikey olarak 4 metre çekilme var ve bunun en büyük sebebi tabii ki iklim. Bir de gölümüzün çevresinde şu an tarımsal sulamaya verilen su var. Devasa bir sulama sistemi var. Eğirdir Gölü’nün kapalı devre sulama sitemine geçmesi lazım. Çünkü hala açık sitemle sulama var ve bu sulamanın yüzde ellisi boşa gidiyor. Göl suyunun çekilmesinin bir sebebi ise Eğirdir Gölü’ne giren su ile çıkan su miktarı dengeli değil. Isparta’nın içme suyunun bir miktarı Eğirdir’den karşılanıyor” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Geçmişten bugüne Eğirdir Gölü’nde bulunan balık miktarını değerlendiren Küçükköse, “1985 yılından önce kerevit yıllık 3 bin tonlara çıkıyordu. 1985 yılında gelen hastalıkla 15 yıl kerevit görünmedi, sonrasında kerevit bulundu. Şu anda ise yıllık kerevit miktarı bin ton seviyesinde ama balık popülasyonu çok düşük tabii buna gölün su seviyesi etki ediyor. Eğirdir Gölü ovasal bir göl, ortalama derinlik 12-13 metreydi, şu anda 6 metreye kadar indi diyebiliriz. Şu an gölümüzde otlanma çok fazla, bu da ister istemez gölün içerisindeki canlıları etkiliyor” diye konuştu.

#8
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

#9
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

#10
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

#11
Foto - Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

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