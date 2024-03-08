Kuraklık devam ediyor! Balıkçılık yok oluyor

Eğirdir Gölü’nde meydana gelen su çekilmesine dikkat çeken Küçükköse, “Eğirdir Gölü’nde şu an dikey olarak 4 metre çekilme var ve bunun en büyük sebebi tabii ki iklim. Bir de gölümüzün çevresinde şu an tarımsal sulamaya verilen su var. Devasa bir sulama sistemi var. Eğirdir Gölü’nün kapalı devre sulama sitemine geçmesi lazım. Çünkü hala açık sitemle sulama var ve bu sulamanın yüzde ellisi boşa gidiyor. Göl suyunun çekilmesinin bir sebebi ise Eğirdir Gölü’ne giren su ile çıkan su miktarı dengeli değil. Isparta’nın içme suyunun bir miktarı Eğirdir’den karşılanıyor” ifadelerine yer verdi.