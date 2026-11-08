Devletimiz emeklisini enflasyona ezdirmiyor! En düşük emekli maaşı 31 bin lirayı aşacak!

EN GÜÇLÜ FORMÜL: PRİME GÖRE ZAM Karakaş’ın aktardığına göre Ankara’da öne çıkan en güçlü senaryo, ek artışın emeklinin yaşına ya da çalışıp çalışmadığına göre değil, ödediği prim miktarına göre yapılması. Bu modelin uygulanması halinde emekliler arasında prim ödeme süresi ve miktarına göre farklı zam oranları gündeme gelebilecek.