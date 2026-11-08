Devletimiz emeklisini enflasyona ezdirmiyor! En düşük emekli maaşı 31 bin lirayı aşacak!
Milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği Ocak 2027 zammı için devletimizin zirvesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın müjdeli açıklamalarıyla tüm emeklileri kapsayacak dev düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Masadaki refah payı artışlarıyla birlikte, halen 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının 31 bin 263 liraya kadar yükseltilmesi hedefleniyor.