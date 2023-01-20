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Yaşam
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Kuraklık canlarına tak etti! Yağmur duasına çıktılar

2023-01-20 09:50:35
Kuraklık canlarına tak etti! Yağmur duasına çıktılar

Mersin'de vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

#1
Foto - Kuraklık canlarına tak etti! Yağmur duasına çıktılar

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla çıkılan ören yerinde yağmur duası edildi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'in Mut ilçesinde de , bu yıl yeterli yağış olmadı. Yağışların azlığı nedeniyle yağmur duası için Kavaklı Mahallesindeki tarihi ören yerine çıkıldı.

#2
Foto - Kuraklık canlarına tak etti! Yağmur duasına çıktılar

İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk'le birlikte daire amirleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı yağmur duası öncesine istiska (yağmur duası) namazı kılındı. Namazın ardından tövbe istiğfar getirilerek müftü Öztürk eşliğinde yağmur duası edildi.

#3
Foto - Kuraklık canlarına tak etti! Yağmur duasına çıktılar

Bölgenin en kurak dönemlerinden birinin yaşadıklarını belirten Mut Müftüsü Mustafa Öztürk, son aylarda neredeyse hiç yağış olmadığını kaydetti.

#4
Foto - Kuraklık canlarına tak etti! Yağmur duasına çıktılar

Su kaynaklarında kuruma yaşandığını aktaran Öztürk, "Yağmur yağmamasından dolayı çiftçilerimiz sıkıntı içinde. Su kaynaklarımız neredeyse kurudu. Zaman zaman su sıkıntısı çekiyoruz. Burada hep birlikte dua ettik. İnşallah Kadirli'ye bolluk ve bereket gelir" dedi.

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