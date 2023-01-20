Kuraklık canlarına tak etti! Yağmur duasına çıktılar

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla çıkılan ören yerinde yağmur duası edildi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'in Mut ilçesinde de , bu yıl yeterli yağış olmadı. Yağışların azlığı nedeniyle yağmur duası için Kavaklı Mahallesindeki tarihi ören yerine çıkıldı.