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Yaşam
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Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

2023-06-01 11:58:20
Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

'Bin Pınarlı' Kaz Dağları, kuraklık sinyali veren Bayramiç Barajı'nı doldurdu.

#1
Foto - Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

Çanakkale'de Aralık ayı başlarında su miktarı 10 milyon metreküpe inerek, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 96 milyon 500 metreküp kapasiteli Bayramiç Barajı, Kaz Dağları'nın bereketiyle yüzde 87 doluluk oranına ulaştı. Son yağan kar ve yağmurların ardından Kaz Dağları'ndan baraja dolan su 82 milyon 894 metreküp oldu. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Bayramiç Barajı şu anda su seviyesi konusunda iyi durumda, çiftçimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ama çiftçimiz de bu konuda biraz dikkatli olacak. Suyu hiç israf etmeden kullanmasını talep ediyoruz” dedi.

#2
Foto - Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

Çanakkale merkez ve ilçeleri, geçen yıllara oranla bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlarda su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklığın en açık örneği, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda görüldü. Yeterli yağış almadığı gibi, Aralık ayında 1774 metre yüksekliğindeki Kaz Dağları'na kar düşmeyince Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip baraj, su seviyesinin yaklaşık 10 milyon metreküpe düşmesiyle kuraklık sinyali vermeye başladı.

#3
Foto - Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

Adeta kuruyan ve havzasında adacıklar oluşan Bayramiç Barajı, son 5 aydaki yağışlar ile yüzde 87 doluluk oranına ulaştı. Türkiye'de birçok baraj halen dolmayı beklerken, Bayramiç Barajı'nın dolup taşmasındaki en büyük etken mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları oldu. Su seviyesi 10 milyon metreküpten 82 milyon 894 metreküp çıkan barajın dolmaya başlaması üreticilerin yüzünü güldürdü. Zirvesinde hala beyaz örtü bulunan Kaz Dağları, zengin su kaynaklarıyla ilkbahar aylarında da barajı beslemeye devam edecek.

#4
Foto - Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, kurak bir yıl geçirdiklerini belirtti. Kış yağmurlarının az olması nedeniyle barajlarda yaşanan su oranının azlığı bahar yağmurları ile dolmaya başladığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Çanakkale'nin meşhur Batak ovasını Bayramiç Barajı'ndan gelen su besliyor. Kışın yüzde 50 seviyesinde olan suyumuz, şu an yüzde 87 civarında. Bayramiç Barajı şu anda su seviyesi konusunda iyi durumda, çiftçimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ama çiftçimiz de bu konuda biraz dikkatli olacak. Suyu hiç israf etmeden kullanmasını talep ediyoruz. Çünkü su önemli, bu yıl yaz aylarının sıcak olacağı düşünülüyor. Eğer yaz sıcak giderse, sıcak olursa o zaman suyun da bizim ne kadar yeteceğini tam bilemiyoruz. Onun için tedbiri elden bırakmadan suyu kullanmak istiyoruz” dedi.

#5
Foto - Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

Çanakkale il genelindeki 9 barajda doluluk oranı; Biga Bakacak Barajı 27 milyon 346 metreküp, Biga Taşoluk barajı 38 milyon 956 metreküp, Bayramiç Barajı 82 milyon 894 metreküp, Atikhisar barajı 28 milyon 362 metreküp, Ayvacık Barajı 29 milyon 108 metreküp, Lapseki Bayramdere Barajı 13 milyon 228 metreküp, Umurbey Barajı 39 milyon 731 metreküp, Gelibolu Tayfur Barajı 1 milyon 464 metreküp ve Gökçeada Zeytinliköy Barajı ise 8 milyon 806 metreküp.

#6
Foto - Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

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