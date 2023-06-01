Kuraklık alarmı verilmişti! İşte, son durum

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, kurak bir yıl geçirdiklerini belirtti. Kış yağmurlarının az olması nedeniyle barajlarda yaşanan su oranının azlığı bahar yağmurları ile dolmaya başladığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Çanakkale'nin meşhur Batak ovasını Bayramiç Barajı'ndan gelen su besliyor. Kışın yüzde 50 seviyesinde olan suyumuz, şu an yüzde 87 civarında. Bayramiç Barajı şu anda su seviyesi konusunda iyi durumda, çiftçimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ama çiftçimiz de bu konuda biraz dikkatli olacak. Suyu hiç israf etmeden kullanmasını talep ediyoruz. Çünkü su önemli, bu yıl yaz aylarının sıcak olacağı düşünülüyor. Eğer yaz sıcak giderse, sıcak olursa o zaman suyun da bizim ne kadar yeteceğini tam bilemiyoruz. Onun için tedbiri elden bırakmadan suyu kullanmak istiyoruz” dedi.