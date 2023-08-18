Kuraklığın pençesindeler! İran öyle bir şey yaptı ki

Su kesintisinin daha önce de yaşandığını hatırlatan Ömer, "İran özellikle yaz aylarında suyu farklı aralıklarla kesiyor. Suyun kesilmesi nedeniyle her yıl sorunlar yaşıyoruz. Bunu da aşabilmek için nehirdeki suyu havuzlarda topluyoruz." dedi. Ömer, su kesintisinin ne kadar daha devam edeceğine ilişkin "Bu konuda tam olarak bizlere bilgilendirme yapılmıyor. İran kendi keyfine göre suyu kapatıp açıyor. Bu süre bazen 2 gün bazen de 10 güne kadar uzuyor." diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. İran’ın suyu kesmesi, Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan Barajı'ndaki su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle zaman zaman barajdaki su seviyesinin de yüzde 70'lere kadar indiği görülüyor. Derbendihan Barajı Müdürü Seman İsmail, 2022 yılında AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajı besleyen su kaynaklarının yüzde 70'inin İran'dan geldiğini belirterek, su kaynaklarının önemli ölçüde azaldığı ve barajdaki su seviyesinin düştüğünü söylemişti.