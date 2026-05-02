Kuraklığa karşı “bulut tohumlama” dönemi! ASELSAN’dan yağmuru kontrol edecek “uçan laboratuvar”
ASELSAN, 2025 yılı faaliyet raporuyla birlikte Türkiye’nin su güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadelesinde devrim niteliğindeki "Bulut Tohumlama Uçakları" projesini resmen duyurdu. Geliştirme ve tedarik sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, bulutların fiziksel süreçlerine müdahale edilerek yağış miktarının artırılması ve sisin dağıtılması hedefleniyor. Gümüş iyodür ve özel tuz partikülleri kullanarak mikro-fiziksel mekanizmaları tetikleyecek olan bu sistem, milli imkanlarla kuraklığa karşı en teknolojik savunma hattını oluşturacak.