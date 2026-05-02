Uzmanlar "Evinize bile sokmayın" diyerek liste yayınladı! Bu besinler damarları tıkayıp ömrü saniye saniye kısaltıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanlar “Evinize bile sokmayın” diyerek liste yayınladı! Bu besinler damarları tıkayıp ömrü saniye saniye kısaltıyor

Michigan Üniversitesi’nde görevli Dr. Olivier Jolliet ve ekibi, binlerce gıda maddesinin yaşam süresi üzerindeki etkisini saniyeler bazında hesaplayan sarsıcı bir araştırmaya imza attı. Tıp dünyasında büyük yankı uyandıran çalışmada, işlenmiş etlerin damar tıkanıklığını tetikleyerek ömrü kısalttığı, şekerli içeceklerin ise hücreleri hızla yaşlandırdığı bilimsel verilerle kanıtlandı.

Foto - Uzmanlar "Evinize bile sokmayın" diyerek liste yayınladı! Bu besinler damarları tıkayıp ömrü saniye saniye kısaltıyor

Dr. Olivier Jolliet liderliğindeki uzman ekibin binlerce gıda maddesi üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, tüketilen her bir öğünün yaşam süresine eklediği veya eksilttiği dakikalar tek tek verilerle açıklandı.

Foto - Uzmanlar "Evinize bile sokmayın" diyerek liste yayınladı! Bu besinler damarları tıkayıp ömrü saniye saniye kısaltıyor

Araştırma sonuçlarını destekleyen Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Way, özellikle işlenmiş et ürünlerinin kalp sağlığını doğrudan hedef aldığını belirterek, tek bir sosisli sandviç tüketiminin sağlıklı yaşam süresinden yaklaşık 36 dakika çaldığını vurguladı.

Foto - Uzmanlar "Evinize bile sokmayın" diyerek liste yayınladı! Bu besinler damarları tıkayıp ömrü saniye saniye kısaltıyor

Raporun en dikkat çekici kısımlarından birini ise "sıvı tehlike" olarak adlandırılan şekerli ve asitli içecekler oluşturuyor. Dr. Jolliet, bu tür içeceklerin vücutta kronik inflamasyona yol açarak hücre yaşlanmasını hızlandırdığını ve Tip 2 diyabet riskini en üst seviyeye taşıdığını ifade etti.

Foto - Uzmanlar "Evinize bile sokmayın" diyerek liste yayınladı! Bu besinler damarları tıkayıp ömrü saniye saniye kısaltıyor

Hazır paketli gıdalardaki trans yağların damar sertleşmesine yol açarak koroner kalp hastalıklarını tetiklediği uyarısında bulunan bilim heyeti, ömrü uzatmak için işlenmiş gıdalar yerine kuruyemiş ve meyve tüketilmesini öneriyor.

Foto - Uzmanlar "Evinize bile sokmayın" diyerek liste yayınladı! Bu besinler damarları tıkayıp ömrü saniye saniye kısaltıyor

Verilere göre, bir porsiyon kuruyemiş tüketimi insan ömrüne ortalama 26 dakikalık bir artı değer sağlıyor.

