Gündem
7
Yeniakit Publisher
Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast

Suriye’nin Şam kentinde, Seyyide Zeynep bölgesinde Şii din adamı Seyyid Ferhan el Mansur’un suikasta uğradığı ortaya çıktı.

Foto - Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde bulunan Seyyide Zeynep türbesinin imamı Şii din adamı Seyyid Ferhan el Mansur, Cuma günü düzenlenen el bombalı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Foto - Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, 1 Mayıs öğleden sonra, Seyyide Zeynep bölgesinin El Fatımiye yerleşiminde meydana geldi. El Mansur’un Cuma namazının ardından camiden ayrıldığı sırada, seyir halindeki aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el bombası atıldı.

Foto - Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast

Saldırıda ağır yaralanan El Mansur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırının gerçekleştiği bölge kordon altına alındı.

Foto - Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken, yerel makamlar suikastla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Foto - Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast

Seyyide Zeynep bölgesi ve çevresi Şii inancında önemli bir inanç merkezi olarak kabul ediliyor.

Foto - Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast

Kaynak: Mepa News

