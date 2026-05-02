Sıcak gelişme: Ünlü din adamına suikast
Suriye’nin Şam kentinde, Seyyide Zeynep bölgesinde Şii din adamı Seyyid Ferhan el Mansur’un suikasta uğradığı ortaya çıktı.
Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde bulunan Seyyide Zeynep türbesinin imamı Şii din adamı Seyyid Ferhan el Mansur, Cuma günü düzenlenen el bombalı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, 1 Mayıs öğleden sonra, Seyyide Zeynep bölgesinin El Fatımiye yerleşiminde meydana geldi. El Mansur’un Cuma namazının ardından camiden ayrıldığı sırada, seyir halindeki aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el bombası atıldı.
Saldırıda ağır yaralanan El Mansur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırının gerçekleştiği bölge kordon altına alındı.
Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken, yerel makamlar suikastla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Seyyide Zeynep bölgesi ve çevresi Şii inancında önemli bir inanç merkezi olarak kabul ediliyor.
Kaynak: Mepa News
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23