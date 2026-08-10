Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

Er meydanında başpehlivanlık unvanı için çok güçlü rakiplerle mücadele eden Yusuf Can Zeybek ve Feyzullah Aktürk, rakiplerini tek tek geride bırakarak finale yükselmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve izleyicilerin heyecanla takip ettiği final müsabakasının sonunda, rakibi Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Yusuf Can Zeybek, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Zorlu başpehlivanlık mücadelelerinde üçüncülük derecesini ise Onur Susuz ve Erkan Taş paylaştı. YENİ GÜREŞ AĞASI 8 MİLYON 55 BİN TL İLE YAHYA ÖZTÜRK OLDU Organizasyonun en çok ilgi gören geleneksel unsurlarından biri olan güreş ağalığı ihalesi, bu yıl da büyük bir rekabete sahne oldu. Geçtiğimiz yılın güreş ağası olan Güler İnşaat’ın sahibi Hüseyin Güler, bu yıl teşekkür ederek ihaleye katılmadı. Yeni ağalık için VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk ile Medisam Diş Hastaneleri Kurucusu Uzman Dr. Enes Burak Uğurlu kıyasıya yarıştı. Yapılan açık artırmada 8 milyon 55 bin TL teklif veren VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin yeni güreş ağası unvanını kazandı.