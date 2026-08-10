Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

Diğer yandan Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı ve 21. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri Ağası Yahya Öztürk, bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri’nin ardından değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, ata sporu yağlı güreşin köklü geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, Kunduz Yağlı Güreşleri’nin Vezirköprü’nün tarihi, kültürel ve geleneksel değerlerinin Türkiye’ye tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Yağlı güreşin Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Öztürk, “Kunduz Er Meydanı’nda mücadele eden başta başpehlivanımız Yusuf Can Zeybek olmak üzere tüm pehlivanlarımızı; azimleri, mücadeleleri ve centilmenliklerinden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Er meydanında ter döken her bir pehlivanımızın emeği ve mücadelesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Başta Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı’ya, Vezirköprü Belediye Başkanımız Sayın Av. Murat Gül’e, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş’e, SAMKON Genel Başkanı Sayın Hasan Kaya Aşçı’ya destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. En büyük teşekkürü ise Kunduz Er Meydanı’nı dolduran, pehlivanlarımıza güç ve moral veren, Vezirköprü’nün misafirperverliğini bir kez daha tüm Türkiye’ye gösteren kıymetli hemşehrilerimize ve güreşseverlere ediyorum” dedi.