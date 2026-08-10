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Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

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Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

SEBAHATTİN AYAN/SAMSUN Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen geleneksel Kunduz Yağlı Güreşleri, nefes kesen mücadelelerin ardından sona erdi. Üç gün süren ve on binlerce güreş severi buluşturan dev organizasyonda başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazanırken, yeni güreş ağası ise 8 milyon 55 bin TL’lik rekor teklifle Yahya Öztürk oldu.

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Foto - Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

Samsun’un doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkan Vezirköprü ilçesi, Türkiye’nin en prestijli yağlı güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında düzenlenen ve gelenekselleşen 20. Kunduz Yağlı Güreşleri, 07-09 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kunduz Yaylası’nda gerçekleştirildi. Üç gün boyunca adeta bir şölen havasında geçen organizasyon, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 1300’ü aşkın pehlivanı ve on binlerce güreş severi Kunduz Er Meydanı’nda buluşturdu.

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Foto - Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

Er meydanında başpehlivanlık unvanı için çok güçlü rakiplerle mücadele eden Yusuf Can Zeybek ve Feyzullah Aktürk, rakiplerini tek tek geride bırakarak finale yükselmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve izleyicilerin heyecanla takip ettiği final müsabakasının sonunda, rakibi Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Yusuf Can Zeybek, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Zorlu başpehlivanlık mücadelelerinde üçüncülük derecesini ise Onur Susuz ve Erkan Taş paylaştı. YENİ GÜREŞ AĞASI 8 MİLYON 55 BİN TL İLE YAHYA ÖZTÜRK OLDU Organizasyonun en çok ilgi gören geleneksel unsurlarından biri olan güreş ağalığı ihalesi, bu yıl da büyük bir rekabete sahne oldu. Geçtiğimiz yılın güreş ağası olan Güler İnşaat’ın sahibi Hüseyin Güler, bu yıl teşekkür ederek ihaleye katılmadı. Yeni ağalık için VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk ile Medisam Diş Hastaneleri Kurucusu Uzman Dr. Enes Burak Uğurlu kıyasıya yarıştı. Yapılan açık artırmada 8 milyon 55 bin TL teklif veren VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk, 20. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin yeni güreş ağası unvanını kazandı.

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Foto - Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren pehlivanlara ödüllerinin takdim edildiği büyük bir tören düzenlendi. Başpehlivanlığı göğüsleyen Yusuf Can Zeybek’e altın kemeri; Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül tarafından gururla takdim edildi. Üç gün boyunca yoğun bir ilgiyle takip edilen bu dev organizasyon hem sportif mücadeleleri hem de geleneksel güreş kültürünü yaşatan etkinlikleriyle Vezirköprü’de başarıyla tamamlanmış oldu.

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Foto - Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

Diğer yandan Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı ve 21. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri Ağası Yahya Öztürk, bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri’nin ardından değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, ata sporu yağlı güreşin köklü geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, Kunduz Yağlı Güreşleri’nin Vezirköprü’nün tarihi, kültürel ve geleneksel değerlerinin Türkiye’ye tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Yağlı güreşin Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Öztürk, “Kunduz Er Meydanı’nda mücadele eden başta başpehlivanımız Yusuf Can Zeybek olmak üzere tüm pehlivanlarımızı; azimleri, mücadeleleri ve centilmenliklerinden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Er meydanında ter döken her bir pehlivanımızın emeği ve mücadelesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Başta Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı’ya, Vezirköprü Belediye Başkanımız Sayın Av. Murat Gül’e, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş’e, SAMKON Genel Başkanı Sayın Hasan Kaya Aşçı’ya destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. En büyük teşekkürü ise Kunduz Er Meydanı’nı dolduran, pehlivanlarımıza güç ve moral veren, Vezirköprü’nün misafirperverliğini bir kez daha tüm Türkiye’ye gösteren kıymetli hemşehrilerimize ve güreşseverlere ediyorum” dedi.

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Foto - Kunduz Er Meydanı’nda Altın Kemer Yusuf Can Zeybek’in!

Bu yıl gerçekleştirilen ağalık ihalesinde 21. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri Ağası olan Yahya Öztürk, ağalık unvanının kendisi için yalnızca bir makam veya unvan olmadığını vurguladı. Öztürk, “Bu yıl gerçekleştirilen ihalede 21. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri Ağası olarak taşıdığım sorumluluğun yalnızca bir unvan olmadığının bilincindeyim. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin daha da gelişmesi, marka değerinin yükselmesi ve Türkiye’nin önemli yağlı güreş organizasyonları arasında daha güçlü bir konuma gelmesi için canı gönülden çalışmaya devam edeceğim. Kunduz Güreşleri’ne katkı sunmayı, Vezirköprü’müzün tanıtımına destek olmayı ve ilçemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı büyük bir gurur vesilesi olarak görüyorum. Çünkü Kunduz Yağlı Güreşleri yalnızca bir spor organizasyonu değil; Vezirköprü’müzün kültürünün, geleneğinin, misafirperverliğinin ve birlik ruhunun yaşatıldığı büyük bir buluşmadır. Bu kadim geleneği hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

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