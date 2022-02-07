2022-02-07 11:05:59 Kumkuat (kamkat) nedir, nasıl yenir? Sağlığa faydaları nelerdir?
Kumkuat, (kamkat) çok faydalı bir meyvedir ve Çincede ‘altın portakal’ anlamına gelir. Turunçgiller ailesinin tek lokmalık mücevheri olan kamkat; halk arasında kumkuat, kumkat, süs mandalinası ve altın portakal gibi isimlerle anılır. Kabuğu ve çekirdeği ile birlikte yenebilir. Tatlılara, salatalara ve yemeklere eklenebilir. Reçeli, marmeladı, hatta turşusu dahi yapılabilir. Kumkuat, çok zengin bir C vitamini deposudur. İçerdiği mineraller ile pek çok hastalıktan korur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan bu şifalı bitki bağışıklık sistemini güçlendirir, kötü huylu kolesterolü düşürür ve diyabeti dengeler. Kalori miktarı çok düşük olduğundan zayıflamak amacıyla diyet yapanlar için ideal bir atıştırmalıktır.