Kumkuat (kamkat) nedir, nasıl yenir? Sağlığa faydaları nelerdir?

Keleş, yeni çeşit geliştirme çalışmalarına İtalya'nın da ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Kumkuat ıslahı konusunda çalışan ender ülkelerden biriyiz. İtalya'daki Süs Bitkisi Kooperatifinden gelen yetkililer geliştirmiş olduğumuz çeşit adaylarımızı incelediler ve taleplerinin olduğunu sözlü ilettiler. Tescil süreci tamamlanmadığı için onların taleplerine cevap veremedik. Dış mekan süs bitkileri konusunda İtalya öne çıkan bir ülke. Bu ülkenin bizim çeşit adaylarımızı istemesi çok önemli." dedi. Enstitünün turunçgil birimi sorumlusu ziraat yüksek mühendisi Ali Yılmaz da kumkuatın yüksek bir C vitamini kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kumkuat, yüksek kolesterolü dengelemede, diyabet hastalığını engellemede güçlü antioksidan olması özelliğiyle halkımız tarafından tercih edilebilirliği yüksek bir bitki haline gelmiştir. Kumkuatı süs bitkisi yetiştiriciliğinde de ilaç sektöründe de kullanabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra evlerde turşu ve reçel yapımında tercih ediliyor." diye konuştu. Yılmaz, saksıda süs bitkisi olarak yetiştirilen kumkuatın 3 kilograma kadar, fidan olarak dikildiğinde de 20 kilograma kadar meyve verebildiğini sözlerine ekledi.