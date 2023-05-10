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Dünya
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Kumdan heykeller yarıştı!

2023-05-10 23:30:46
Kumdan heykeller yarıştı!

Mısır'da öğrenciler, en iyi kumdan heykeli yapmak için yarıştı.

#1
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

Mısır'ın sahil kenti İskenderiye'de güzel sanatlar fakültesi öğrencilerin katılımıyla "Kumdan Heykel Festivali" düzenlendi.

#2
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

Festivale katılan öğrenciler, en iyi kum heykeli yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

#3
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#4
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#5
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#6
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#7
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#8
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#9
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#10
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

#11
Foto - Kumdan heykeller yarıştı!

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