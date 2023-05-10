2023-05-10 23:30:46 Kumdan heykeller yarıştı!
Mısır'da öğrenciler, en iyi kumdan heykeli yapmak için yarıştı.
Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar
Mısır'da öğrenciler, en iyi kumdan heykeli yapmak için yarıştı.
Mısır'ın sahil kenti İskenderiye'de güzel sanatlar fakültesi öğrencilerin katılımıyla "Kumdan Heykel Festivali" düzenlendi.
Festivale katılan öğrenciler, en iyi kum heykeli yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.
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