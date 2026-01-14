Roketsan 'yok artık' dedirtti

Bir şirketin tüm paydaşlarının ekosisteme dahil edilmesi ve bu şekilde bir liderlik vizyonu kurulması gerektiğini dile getiren İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık kendi şirketinin hedeflerini gerçekleştiren bir yönetici profilinden, tüm paydaşlarının insan kaynağı, teknik ve yönetimsel anlamında onları geliştirip destekleyebilen bir liderlik modeli ortaya çıktı. Bu modelde, eğer bu paydaşlarınızın sizin başarılarınızdan pay sahibi olmasını sağlamazsanız burada sürdürülebilir bir başarı elde etme şansınız yok. Biz de ROKETSAN'ın yöneticilerinden, sadece kendi şirketinin menfaatlerini değil, ekosistemin menfaatlerini önceliklendirmesini bekliyoruz. Bunun için şeffaf, belirli hedefler koymanız ve diğer paydaşlardan ne beklediğinizi açık bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Bizim stratejik tedarikçi programımızın da temelinde bu var. Bir ekosistemin sorumlusu olarak verdiğimiz kararlarda, kendi ekosistemimiz içinde beraber hareket ettiğimiz iş ortaklarımızın da büyümesini, gelişmesini ve bu başarıdan pay sahibi olmasını sağlamamız lazım." Uluslararası ekosistemin bir parçası haline gelmenin de bu vizyona ek katkı sağlayacağını söyleyen İkinci, şunları kaydetti: