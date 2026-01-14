  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Roketsan 'yok artık' dedirtti
AA Giriş Tarihi:

Roketsan 'yok artık' dedirtti

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ihracatta rekor rakamlara ulaştıklarını kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Roketsan 'yok artık' dedirtti

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, geçen yıl ROKETSAN'ın ihracatının 750 milyon doları geçtiğini belirterek, yüzde 50'nin üzerinde büyüme sağladıklarını, bundan sonra bu büyümeyi kalıcı hale getirebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

#2
Foto - Roketsan 'yok artık' dedirtti

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de devam ediyor. Moderatörlüğünü Savunma Sanayi Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş'ın yaptığı zirvenin ilk oturumu, "Değişime Yön Veren Liderler" başlığı altında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in katılımlarıyla gerçekleşti.

#3
Foto - Roketsan 'yok artık' dedirtti

Murat İkinci, oturumdaki konuşmasında, büyüme hedeflerini kalıcı hale getirebilmek için tüm ekosistemin fayda sağlayabileceği bir vizyon kurmak gerektiğini ifade etti. İkinci, "Sadece kendi kurumunuz veya ülkenize odaklanan değil, dünyaya açılmış ve entegre olmuş ekosistemlere dahil olabilen yönetici profili başarılı olacaktır. Sadece mikro olarak kendi kurumunu büyütmeye odaklanmış bir yönetici profilinin gelecekte yeri yok." dedi. İkinci, geleneksel yöneticilik ve liderlik anlayışlarının günümüz dünyasında yeterli kalmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

#4
Foto - Roketsan 'yok artık' dedirtti

"Eski dönemlerdeki ihtiyaç, kendi kurumunuz içindeki takım arkadaşlarınızı ve çalışanları belirli bir yere yönlendirebilme ve o liderliği sergilemekti. Elbette teknik bilginiz olmadan böyle bir süreci yönlendirme şansınız yoktu. Kurumun içerisinde kendi içerisindeki beklentileri en optimuma çıkarmak için stratejik planlar oluşturmak, bir liderin sergilemesi gereken özelliklerdi. Ancak geldiğimiz noktada bir kurum içi sistemden değil, bir ekosistemden bahsediyoruz. Şu anda ROKETSAN yüzde 50'nin üzerinde hem ihracat hem de kendi üretimlerimiz tarafında hızlı bir büyüme trendi içinde. Bunun temel nedeni, ürünlerimizi dünyada rekabetçi olabilecek seviyede zamanında üretip kullanıcılarımıza teslim edebilme kabiliyeti. Bunu ROKETSAN olarak tek başımıza yapamayız, bizler artık bir ekosistemin sorumluları haline geldik. ROKETSAN'ın zamanında üretim ve teslimat yapabilmesi için iş ortakları ve tedarik zincirimizin bize destek olması, onların da aynı vizyonla büyümesine destek olmamız gerekiyor."

#5
Foto - Roketsan 'yok artık' dedirtti

Bir şirketin tüm paydaşlarının ekosisteme dahil edilmesi ve bu şekilde bir liderlik vizyonu kurulması gerektiğini dile getiren İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık kendi şirketinin hedeflerini gerçekleştiren bir yönetici profilinden, tüm paydaşlarının insan kaynağı, teknik ve yönetimsel anlamında onları geliştirip destekleyebilen bir liderlik modeli ortaya çıktı. Bu modelde, eğer bu paydaşlarınızın sizin başarılarınızdan pay sahibi olmasını sağlamazsanız burada sürdürülebilir bir başarı elde etme şansınız yok. Biz de ROKETSAN'ın yöneticilerinden, sadece kendi şirketinin menfaatlerini değil, ekosistemin menfaatlerini önceliklendirmesini bekliyoruz. Bunun için şeffaf, belirli hedefler koymanız ve diğer paydaşlardan ne beklediğinizi açık bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Bizim stratejik tedarikçi programımızın da temelinde bu var. Bir ekosistemin sorumlusu olarak verdiğimiz kararlarda, kendi ekosistemimiz içinde beraber hareket ettiğimiz iş ortaklarımızın da büyümesini, gelişmesini ve bu başarıdan pay sahibi olmasını sağlamamız lazım." Uluslararası ekosistemin bir parçası haline gelmenin de bu vizyona ek katkı sağlayacağını söyleyen İkinci, şunları kaydetti:

#6
Foto - Roketsan 'yok artık' dedirtti

"Paydaşlarımız artık bizim sadece kendi tedarik zinciri içindeki ailemiz değil, uluslararası paydaşlarımız var. ROKETSAN bugün birçok ülkeyle ortak üretim yapar ve uluslararası pazarlara açılır halde. Eğer bu uluslararası paydaşları kendi hikayenizin bir parçası haline getirebilirseniz farklı pazarlardaki gelişimleri yakından takip edebilecek bir ekosistem oluşturmuş olursunuz. 2025'te ROKETSAN'ın ihracatı 750 milyon doları geçti, yüzde 50'nin üzerinde de büyüme sağladı. Bundan sonra hedefimiz bu büyümeyi kalıcı hale getirebilmek. Bu büyüme hedeflerini kalıcı hale getirebilmek için kendi şirketinizle beraber tüm ekosistemin fayda sağlayabileceği bir vizyon kurmak gerekiyor. Sadece kendi kurumunuz veya ülkenizdeki değil, dünyaya açılmış ve entegre olmuş ekosistemlere dahil olabilen yönetici profili başarılı olacaktır. Sadece mikro olarak kendi kurumunu büyütmeye odaklanmış bir yönetici profilinin gelecekte yeri yok."

