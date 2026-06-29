Yusuf Kaplan'dan çok kritik uyarı: Dikkat Türkiye kuşatılıyor

İsrail, Türkiye’nin güneyinden Lübnan’ı işgal ediyor; amacı haritadan silmek. Ama Suriye’ye dokunamayacak. Türkiye bu konuda bütün aktörleri harekete geçirerek Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda her tür stratejik adımı attı. Şimdilik Suriye, Suriye’de bir PKK devletinin kurulmaması için -küresel ve bölgesel aktörlerle anlaşarak- önemli bir adım attı. Çok büyük bir risk bu. Ama alınması gereken bir risk. Büyük risk çünkü Lübnan’ı adeta haritadan silmek için var gücüyle saldıran İsrail’in Suriye’yi -hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin bir zaaf anında- vurmaması, işgal etmemesi için bir neden yok. O yüzden İsrail’in Suriye üzerinden hayal ettiği bütün planları püskürtebilmek Türkiye’nin hem dış cephede hem de iç cephede çok güçlü olmasına bağlı.