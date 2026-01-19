Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi

Bu görüşme, sadece bir “nezaket ziyareti” değil, grubun yeni yönetim mimarisinin en üst siyasi makamda tescili anlamına da geliyor. Güler Sabancı ve Hayri Çulhacı'nın Külliye ziyaretini önemli kılan bir başka husus ise bu görüşmenin Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin hemen ardından gelmesi.