Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi
Gazeteci Toygun Atilla, Güler Sabancı'nın Külliye'ye düzenlediği ziyaretle ilgili Patronlar Dünyası'nda çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Gazeteci Toygun Atilla, Güler Sabancı'nın Külliye'ye düzenlediği ziyaretle ilgili Patronlar Dünyası'nda çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Toygun Atilla'nın yazısı şu şekilde: Güler Sabancı’nın Sabancı Holding'te yönetim kurulu başkanlığını devrinden sonra da holdingin en üst düzey temsiline eşlik etmesi; Hayri Çulhacı’yı Cumhurbaşkanı ile bizzat tanıştırması, Sabancı Grubu’nda kurumsal süreklilik ve kontrollü geçiş mesajı olarak okuyabiliriz.
Bu görüşme, sadece bir “nezaket ziyareti” değil, grubun yeni yönetim mimarisinin en üst siyasi makamda tescili anlamına da geliyor. Güler Sabancı ve Hayri Çulhacı'nın Külliye ziyaretini önemli kılan bir başka husus ise bu görüşmenin Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin hemen ardından gelmesi.
Her iki ziyaret de, Türkiye’nin en köklü sermaye gruplarının Ankara ile temasını kesmediğini, Ankara'nın da bu temaslara ölçülü bir şekilde itibar ettiğini göstermesi açısından anlamlı.
İki ziyaret arasındaki tek fark ise Rahmi Koç, Semahat Arsel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ziyaretleri Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna servis fotoğraf servis edilerek duyurulmuştu. Güler Sabancı ve Hayri Çulhacı'nın ziyaretlerinde ise bu yöntem uygulanmadı. Bunu ilk kez Patronlar Dünyası'nda okudunuz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23