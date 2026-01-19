  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor! Reçetesi olmayan çiftçi ilaç alamayacak: İşte 5 soruda yeni kurallar Kartpostallık manzara! Istranca’nın zirveleri beyaza büründü Sofranızdaki Hazine: Bu sebzelerin içinde altın var! İsrail, “Erdoğan” duvarına çarptı! Teklifi beklenmedik şekilde reddettiler Türk kamikazeleri Avrupa’yı fethetti! Göklere STM imzası vuruldu İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi

Gazeteci Toygun Atilla, Güler Sabancı'nın Külliye'ye düzenlediği ziyaretle ilgili Patronlar Dünyası'nda çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

#1
Foto - Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi

Toygun Atilla'nın yazısı şu şekilde: Güler Sabancı’nın Sabancı Holding'te yönetim kurulu başkanlığını devrinden sonra da holdingin en üst düzey temsiline eşlik etmesi; Hayri Çulhacı’yı Cumhurbaşkanı ile bizzat tanıştırması, Sabancı Grubu’nda kurumsal süreklilik ve kontrollü geçiş mesajı olarak okuyabiliriz.

#2
Foto - Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi

Bu görüşme, sadece bir “nezaket ziyareti” değil, grubun yeni yönetim mimarisinin en üst siyasi makamda tescili anlamına da geliyor. Güler Sabancı ve Hayri Çulhacı'nın Külliye ziyaretini önemli kılan bir başka husus ise bu görüşmenin Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin hemen ardından gelmesi.

#3
Foto - Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi

Her iki ziyaret de, Türkiye’nin en köklü sermaye gruplarının Ankara ile temasını kesmediğini, Ankara'nın da bu temaslara ölçülü bir şekilde itibar ettiğini göstermesi açısından anlamlı.

#4
Foto - Külliye'de dikkat çeken görüşme! Güler Sabancı o ismi Başkan Erdoğan ile tanıştırdı, fotoğraf servis edilmedi

İki ziyaret arasındaki tek fark ise Rahmi Koç, Semahat Arsel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ziyaretleri Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna servis fotoğraf servis edilerek duyurulmuştu. Güler Sabancı ve Hayri Çulhacı'nın ziyaretlerinde ise bu yöntem uygulanmadı. Bunu ilk kez Patronlar Dünyası'nda okudunuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu
Dünya

Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin yer altı sığınaklarını ve nükleer tesislerini imha etmek amacıyla geliştirdiği Hyunmoo-5 balistik füzesini..
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı...
Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün
Gündem

Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük te..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23