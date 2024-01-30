  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çarpıcı keşif: Hangi gezegenlere elmas yağıyor? Yoksa elmas uzaylıların da en iyi dostu mu?

Başkan Erdoğan'a yakın olan o partiden emekliler için 'seyyanen zam' teklifi! İstedikleri rakamı duyurdular

Sır gibi saklanıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi ortaya çıktı: Havada kayboluyor

Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Bu yöntem işinizi kolaylaştıracak! Yumurta haşlarken limon damlatmayı unutmayın

Anadolu'nun gizemli tarihi! Eski uygarlıklardan günümüze tümülüsler

Milli Muharip Uçak sonrası panikleyen ABD'den Türkiye'ye gündemi altüst edecek F-35 teklifi! Resmen ilan ettiler

Bu Amerikalının dili fazla uzadı! Türklerin teröristleri bombalaması bizi zora sokuyor

İkinci el araçlar yüzde 50'den fazla kazandırdı! İşte en çok talep gören 5 model

Tüm Türkiye merak ediyordu! BOTAŞ'tan doğalgaza zam açıklaması geldi
Otomotiv
6
Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

2024-01-30 14:12:38
Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Ekonomik krizden dolayı iflas bayrağı çeken dev şirketlere bir yenisi daha eklendi.

#1
Foto - Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

ABD merkezli elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors iflas başvurusu yaptı.

#2
Foto - Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

ABD’li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors (RIDE.O), Foxconn ile arasında anlaşmazlığı çözemeyince iflas koruması başvurusunda bulundu.

#3
Foto - Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

İflas başvurusunun ardından Lordstown Motors kendini satışa çıkardı.

#4
Foto - Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Otomotiv devi, Foxconn’u dolandırıcılık yapmakla ve elektrikli araç üreticisine 170 milyon dolara kadar yatırım yapma anlaşmasına uymamakla suçladı.

#5
Foto - Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Foxconn geçmişte Lordstown’a yaklaşık 52,7 milyon dolar yatırımda bulunmuştu.

Sen onu rüyanda bile göremezsin! Soysuz Bakan niyetlerini belli etti
Dünya

Sen onu rüyanda bile göremezsin! Soysuz Bakan niyetlerini belli etti

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in işgali ve saldırısı altındaki Gazze'de ordunun askeri bir rejim kuracağını b..
Bir tepki de Uğur Dündar’dan geldi! ‘Ah Şanssız İzmir’
Gündem

Bir tepki de Uğur Dündar’dan geldi! ‘Ah Şanssız İzmir’

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı göstermemes..
Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?
Sosyal Medya

Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?

Ahmet Hakan, "DEM Parti Adalar'ı niye istiyor?" sorusuna verdiği, "İmralı'ya yakın olduğu için" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu...
30 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü, Günün Fotoğrafı'nı istifadelerinize (30 Ocak 2024) sunuyoruz... ..
Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Siyaset

Devlet Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda herhangi bir soru..
CHP’nin Çankaya’da adaylık krizi sürüyor! 25 aday adayından ortak bildirge
Siyaset

CHP’nin Çankaya’da adaylık krizi sürüyor! 25 aday adayından ortak bildirge

Yerel Seçimlere sayılı günler kala CHP’de Çankaya Belediyesi için aday belirleme krizi sürüyor. Krizin odağındaki Çankaya için aday adaylığı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23