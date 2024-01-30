2024-01-30 14:12:38 Kullanıcılar şokta! Otomotiv devi iflas bayrağını çekti
Ekonomik krizden dolayı iflas bayrağı çeken dev şirketlere bir yenisi daha eklendi.
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Ekonomik krizden dolayı iflas bayrağı çeken dev şirketlere bir yenisi daha eklendi.
ABD merkezli elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors iflas başvurusu yaptı.
ABD’li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors (RIDE.O), Foxconn ile arasında anlaşmazlığı çözemeyince iflas koruması başvurusunda bulundu.
İflas başvurusunun ardından Lordstown Motors kendini satışa çıkardı.
Otomotiv devi, Foxconn’u dolandırıcılık yapmakla ve elektrikli araç üreticisine 170 milyon dolara kadar yatırım yapma anlaşmasına uymamakla suçladı.
Foxconn geçmişte Lordstown’a yaklaşık 52,7 milyon dolar yatırımda bulunmuştu.
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