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Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

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Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Yıl sonu enflasyon verilerini bekleyen milyonlarca emekli, en düşük maaşın ne kadar olacağını merak ederken kulislerde konuşulan yeni rakam gündeme geldi.

#1
Foto - Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Yılın ikinci yarısına ait ilk 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zam oranına ilişkin ilk rakamlar ortaya çıktı.

#2
Foto - Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan süreçte gerçekleşen yüzde 5,56'lık enflasyon farkının ardından gözler yılın kalan 3 ayına çevrilirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ocak ayındaki muhtemel zam oranı hesaplandı.

#3
Foto - Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi verilere göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık süreçte tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5,56 yükseldi. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekliler, yılın ilk yarısında yapılan artışın ardından yılın ikinci yarısı için üç aylık zam oranını da şimdiden garantilemiş oldu.

#4
Foto - Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Ekim, kasım ve aralık aylarına yönelik enflasyon tahminleri, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne yansıdı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,63 olarak belirlenmesiyle, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 11,11’e ulaşacağı öngörüldü.

#5
Foto - Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi ve zam oranının yüzde 11,11 olması halinde, en düşük emekli aylığında da artış gündeme gelecek.

#6
Foto - Kulislerden sızdı: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Mevcut 23 bin 552 TL’lik taban maaşın 2 bin 616 TL zamla 26 bin 168 TL’ye yükselmesi hesaplanıyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin kesin rakam ve yasal düzenlemenin kapsamı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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